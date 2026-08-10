«Свадьба» Роналду потрясла Мадейру: болельщики ошиблись

Новость о возможной свадьбе Криштиану Роналду и Джорджины Родригес вызвала настоящий ажиотаж на Мадейре. В субботу, 8 августа, сотни людей собрались вокруг собора в ожидании футбольной звезды, приготовив камеры телефонов.

Однако ни долгожданный «жених», ни «невеста» не появились. Когда двери собора открылись, болельщики поняли, что стали свидетелями свадьбы совершенно другой пары.

Сотни людей пришли увидеть Роналду

Среди местных жителей и футбольных болельщиков распространилась информация о том, что Криштиану Роналду якобы собирается пожениться со своей давней возлюбленной Джорджиной Родригес именно на Мадейре.

Этот слух очень быстро стал популярным.

Вокруг собора в центре города собрались сотни людей. Многие надеялись собственными глазами увидеть появление нападающего «Ан-Насра» и Джорджины и запечатлеть исторический момент на телефон.

Некоторые болельщики долгое время ждали перед собором.

Однако главных героев так и не было видно.

Двери открылись, но вместо Роналду вышла другая пара

Когда ожидание достигло пика, двери собора открылись.

Люди подняли телефоны и фотоаппараты, приготовившись заснять Роналду и Джорджину.

Однако наружу вышла совершенно другая молодожёны — Николь и Фабио.

Только тогда выяснилась истинная суть произошедшего: в тот день в соборе действительно проходила свадебная церемония, однако к Криштиану Роналду она не имела никакого отношения.

Так сотни людей, собравшихся, чтобы увидеть свадьбу футбольной звезды, случайно стали «гостями» самого важного дня в жизни другой семьи.

Реакция Роналду сделала ситуацию ещё забавнее

Самое интересное, что история дошла и до самого Криштиану Роналду.

Португальский футболист оставил под публикацией об этой ситуации в интернете смеющиеся смайлики, показав, что воспринял произошедшее с юмором.

При этом он не подтвердил слух.

Таким образом, «свадьба Роналду» на Мадейре стала одним из самых обсуждаемых событий дня, даже несмотря на отсутствие футболиста.

Главная тайна пока не раскрыта

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес живут вместе уже много лет. Поэтому неудивительно, что любая новость об их возможной свадьбе вызывает большой интерес у общественности.

Однако футболист пока не сообщал точную дату или место свадьбы.

Случившееся на Мадейре показало одно: даже неподтверждённая новость о свадьбе Роналду способна вывести на улицу сотни людей.

На этот раз болельщики стали свидетелями не звёздной свадьбы, а счастливого дня пары по имени Николь и Фабио.

А Роналду наблюдал за всем происходящим, оставив несколько смеющихся смайликов.

Теперь главный вопрос остаётся открытым: когда состоится настоящая свадьба Криштиану и Джорджины?

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