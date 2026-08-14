Миллиардер, намеренно воспитывавший сына в бедности: причина поразительна!

В Китае история о том, как отец-миллиардер на протяжении многих лет выдавал себя за бедняка, чтобы сын не привыкал к богатству, вызвала большой резонанс в интернете.

«Наша компания погрязла в долгах»

51-летний Чжан Юй Дун, основатель бренда острых снеков «Mala Prince», основал компанию в год рождения своего сына Чжан Сзи Лу.

Однако он постоянно говорил сыну, что компания находится в тяжёлом финансовом положении и имеет большие долги. В результате молодой человек жил в обычной квартире, учился в недорогой школе и думал, что растёт в бедной семье.

Поскольку родители экономили деньги, он совершенно не подозревал о настоящем состоянии своей семьи.

После окончания университета молодой человек даже начал искать обычную работу с зарплатой около 800 долларов в месяц, чтобы помочь выплачивать долги семьи.

Тогда отец рассказал ему правду: компания приносила почти 83 миллиона долларов дохода в год.

Кроме того, миллиардер подарил сыну роскошную виллу стоимостью 1,4 миллиона долларов.

По словам отца, его целью было уберечь сына от зависимости от готового богатства и воспитать его трудолюбивым и скромным.

Как вы считаете, правильно ли поступил отец?