16 августа в Англии новый футбольный сезон традиционно официально стартует матчем за Суперкубок Англии (Коммунитй Шиелд). Действующий чемпион страны «Арсенал» и обладатель Кубка Англии «Манчестер Сити» выйдут на поле за первый трофей сезона.

Примечательно, что на этот раз принципиальное противостояние пройдет не на великолепном лондонском стадионе «Уэмбли», а на легендарной арене в столице Уэльса — городе Кардиффе.

«Сити» не смог продать билеты: преимущество в Кардиффе — 75/25

Как сообщает авторитетное издание Футбалл Грунд Гуиде, руководство «Манчестер Сити» не смогло полностью реализовать квоту билетов, выделенную его болельщикам на матч за Суперкубок. После того как нереализованные манчестерцами билеты поступили в повторную продажу, их моментально раскупили преданные поклонники «Арсенала».

В результате на трибунах рассчитанного почти на 74 тысячи зрителей стадиона «Миллениум» (Принкипалитй) в Кардиффе соотношение болельщиков сложилось в пользу «Арсенала» — 75/25 процентов:

Болельщики «Арсенала»: около 55 000 человек ;

Болельщики «Манчестер Сити»: около 18 500 человек.

По словам футбольных экспертов, лондонские болельщики, продолжая празднование чемпионства прошлого сезона, создадут в Уэльсе для «Арсенала» не гостевую, а практически домашнюю — непринужденную и горячую — атмосферу.

Жажда реванша и перенос из-за концерта Те Викнд

Еще одной важной причиной массового приезда лондонских зрителей в Кардифф является желание взять реванш. В прошлом сезоне в финале Кубка английской лиги «Манчестер Сити» обыграл «Арсенал» со счетом 2:0 и завоевал трофей. Теперь фанаты «канониров» намерены помочь команде достойно ответить на то болезненное поражение.

Для справки: матч за Суперкубок Англии впервые с 2006 года пройдет на стадионе «Миллениум» в Кардиффе. На этот раз причиной переноса игры с «Уэмбли» стало то, что в эти дни на главной арене Лондона запланированы масштабные концерты известного певца Те Викнд'нинг в рамках тура «Афтер Хурс тил Давн».

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