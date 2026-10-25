Сандерленд — Лидс: составы и текстовая трансляция

Английская Премьер-лига: Сандерленд — Лидс. Начало матча: 25 октября, 21:30 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Сандерленд»: 22. Руфс Р., 10. Ангуло Н., 9. Бробби Б., 32. Хьюм Т., 28. Ле Фе Э., 17. Мандава Р., 20. Мукиеле Н., 13. О'Нин Л., 11. Ригг К., 27. Садики Н., 34. Джака Г. (капитан).

Запасные «Сандерленд»: 29. Ахока Ж., 15. Альдерете О., 50. Ангуло Х., 19. Диарра И., 31. Элльборг М., 39. Фофана М., 6. Метали Д., 7. Тальби М., 57. Тутеров Т.

Главный тренер «Сандерленд»: Ле Брис Р.

Стартовый состав «Лидс»: 1. Траффорд Дж., 11. Ааронсон Б., 4. Ампаду И., 15. Бийол Я., 2. Богл Дж., 9. Калверт-Льюин Д., 3. Гудмундссон Г., 24. Джастин Дж., 5. Мухаремович Т., 22. Танака А., 10. Уилсон Г.

Запасные «Лидс»: 23. Бахоя Ж., 26. Бард М., 50. Крессуэлл А., 44. Груев И., 8. Лонгстафф Ш., 14. Нмеча Л., 19. Окафор Н., 18. Штах А., 16. Цеттерер М.

Главный тренер «Лидс»: Фарке Д.