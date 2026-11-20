«Хусанов — наш лучший защитник!» Фанаты «Манчестер Сити» поддерживают Абдукодира
Абдукодир Хусановмечтает выиграть Лигу чемпионов в составе «Манчестер Сити». Искренние слова узбекского защитника о клубе и болельщиках вызвали большой интерес в социальных сетях. Фанаты «горожан» со всего мира отреагировали на его высказывания, осыпав узбекского футболиста похвалами. Однако среди комментариев прозвучала и критика в адрес вратаря команды Джанлуиджи Доннаруммы.
«Носить эту футболку — большая ответственность»
22-летний Абдукодир Хусанов в настоящее время восстанавливает спортивную форму после небольшой травмы. По этой причине он не был вызван на ноябрьский учебно-тренировочный сбор национальной сборной Узбекистана и продолжает процесс восстановления в расположении «Манчестер Сити».
Говоря о своей деятельности в клубе, узбекский футболист особо подчеркнул, что гордится игрой за «Манчестер Сити». Он отметил, что поддержка болельщиков команды очень важна для него.
«Я горжусь тем, что играю в этом клубе. У «Манчестер Сити» потрясающие болельщики. Они поддерживают команду как на выездных, так и на домашних матчах. Носить эту футболку — большая ответственность.
Поддержка фанатов имеет для меня огромное значение. Я хочу лично поблагодарить их. Даже в трудные времена они остаются с нами.
Мы хотим завоевать для них еще больше трофеев. Конечно, моя мечта — победить в Лиге чемпионов УЕФА», — сказал Хусанов.
Болельщики осыпали Хусанова похвалами
Слова узбекского защитника вызвали теплый отклик среди фанатов «Манчестер Сити». Большинство комментаторов отметили его скорость, силу и уверенные действия в обороне.
«Хусанов — наш преданный, сильный и быстрый защитник», — написал Самсон Зимба.
Ваньяма Ваньяма назвал узбекского футболиста лучшим центральным защитником нынешней команды:
«Лучший центральный защитник «Манчестер Сити» на данный момент, тут даже спорить не о чем».
Еще один болельщик, Рэймонд Рамсхед, подчеркнул, что Хусанов должен выходить в стартовом составе в центре обороны каждую неделю.
«Хусанов — источник мотивации для игроков «Сити», — прокомментировал Мухамад Ва Бакали.
Некоторые фанаты выразили большую уверенность в роли и будущем узбекского футболиста в команде, пожелав ему осуществления мечты о победе в Лиге чемпионов.
Критика в адрес Доннаруммы также не осталась в стороне
Одной из самых обсуждаемых тем в комментариях стала игра вратаря команды Джанлуиджи Доннаруммы. Некоторые болельщики, поддерживая мечту Хусанова о победе в Лиге чемпионов, указали на ошибки голкипера.
Адома Белинда в шутливой форме задала вопрос:
«Хусанов, ты собираешься выиграть Лигу чемпионов с Доннаруммой в воротах?»
Отвечая на ее мнение, Писер Лагер выразил предпочтение другому вратарю:
«Будем надеяться, думаю, Рульи может сыграть лучше».
Другие фанаты также раскритиковали недавние действия Доннаруммы. Брайант Кофикингстоун в шутку написал: «Если вы выиграете чемпионство с Доннаруммой в воротах, защите точно потребуется особый подарок».
В то же время не все болельщики согласились с такой критикой. Глэдис Кинья напомнила, что «ПСЖ» выигрывал Лигу чемпионов именно с Доннаруммой. Это показало, что мнения фанатов относительно вратаря разделились.
«Хусанов, мы верим в тебя!»
Еще одна часть болельщиков высоко оценила личные качества узбекского футболиста и его отношение к команде.
Виктор Джангая отметил, что настоящий сильный человек отличается тем, что может совершать ошибки, но не перестает работать над ними. Элизабет Бурдаки напомнила, что настоящий фанат поддерживает свою команду даже в трудные времена.
В комментариях также часто встречались следующие пожелания в адрес Хусанова:
«Пусть твои мечты сбудутся, Хусанов!»;
«Мы верим в Хусанова!»;
«Люблю Хусанова, отличный защитник»;
«Что бы ни случилось, ты навсегда в наших сердцах, Хусанов!».
Большое доверие и ответственность для узбекского футболиста
Карьера Абдукодира Хусанова в «Манчестер Сити» вызывает интерес не только в Узбекистане, но и среди международных болельщиков клуба. Желание фанатов видеть его в основном составе и высокая оценка его игры в защите — яркое тому подтверждение.
Конечно, комментарии в социальных сетях отражают личные мнения болельщиков. Но один момент примечателен: несмотря на возраст Хусанова, фанаты команды принимают его как одного из своих ключевых игроков.
Цель узбекского защитника ясна — полностью восстановиться после травмы, закрепиться в «Манчестер Сити» и однажды поднять над головой кубок Лиги чемпионов. Болельщики ждут от него именно этого результата.
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