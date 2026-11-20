Абдукодир Хусановмечтает выиграть Лигу чемпионов в составе «Манчестер Сити». Искренние слова узбекского защитника о клубе и болельщиках вызвали большой интерес в социальных сетях. Фанаты «горожан» со всего мира отреагировали на его высказывания, осыпав узбекского футболиста похвалами. Однако среди комментариев прозвучала и критика в адрес вратаря команды Джанлуиджи Доннаруммы.

«Носить эту футболку — большая ответственность»

22-летний Абдукодир Хусанов в настоящее время восстанавливает спортивную форму после небольшой травмы. По этой причине он не был вызван на ноябрьский учебно-тренировочный сбор национальной сборной Узбекистана и продолжает процесс восстановления в расположении «Манчестер Сити».

Говоря о своей деятельности в клубе, узбекский футболист особо подчеркнул, что гордится игрой за «Манчестер Сити». Он отметил, что поддержка болельщиков команды очень важна для него.

«Я горжусь тем, что играю в этом клубе. У «Манчестер Сити» потрясающие болельщики. Они поддерживают команду как на выездных, так и на домашних матчах. Носить эту футболку — большая ответственность.

Поддержка фанатов имеет для меня огромное значение. Я хочу лично поблагодарить их. Даже в трудные времена они остаются с нами.

Мы хотим завоевать для них еще больше трофеев. Конечно, моя мечта — победить в Лиге чемпионов УЕФА», — сказал Хусанов.

Болельщики осыпали Хусанова похвалами

Слова узбекского защитника вызвали теплый отклик среди фанатов «Манчестер Сити». Большинство комментаторов отметили его скорость, силу и уверенные действия в обороне.