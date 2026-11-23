Асаубаева кратко подписала свой пост: «ВКК, Женева». К комментарию она добавила эмодзи с шахматной фигурой и руками, сложенными в форме сердца, что привлекло внимание шахматных болельщиков.

Снимки были сделаны перед матчем узбекского гроссмейстера за мировую шахматную корону против действующего чемпиона мира, индийца Гукеша Доммараджу.

Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева разместила на своей странице в Instagram фотографии с Жавохиром Синдаровым.

В преддверии решающих матчей за мировую шахматную корону Жавохир Синдаров получил неожиданную поддержку. Известная казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева опубликовала в социальных сетях новые фотографии с узбекским гроссмейстером.

Начинается решающий матч для Синдарова

Борьба за звание чемпиона мира между Жавохиром Синдаровым и Гукешем Доммараджу пройдет в городе Женева. Первая классическая партия состоится 24 ноября.

Всего запланировано 14 классических партий. Шахматист, который первым наберет 7,5 очков, завоюет титул чемпиона мира. Если после 14 партий счет будет 7:7, победитель определится на тай-брейке.

Синдаров — важный представитель в истории шахмат Узбекистана

В этом матче Жавохир Синдаров борется не только за одну из главных целей в своей личной карьере, но и за то, чтобы открыть новую страницу в истории шахмат Узбекистана. Он является первым шахматистом из нашей страны, вышедшим на матч за звание чемпиона мира.

Теперь внимание шахматных болельщиков приковано к Женеве. Первая партия Синдарова против Гукеша начнется 24 ноября. А новые фотографии Бибисары Асаубаевой стали одним из примечательных событий в преддверии исторического противостояния.