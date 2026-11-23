Поддержка Жавохира Синдарова от Бибисары: опубликованы новые фотографии
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- Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева выразила поддержку Жавохиру Синдарову, который борется за звание чемпиона мира, опубликовав фотографии с ним в социальных сетях.
- Узбекский гроссмейстер сразится за шахматную корону против индийца Гукеша Доммараджу в городе Женева.
- Первая классическая партия этого исторического противостояния начнется 24 ноября и будет состоять из 14 игр.
В преддверии решающих матчей за мировую шахматную корону Жавохир Синдаров получил неожиданную поддержку. Известная казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева опубликовала в социальных сетях новые фотографии с узбекским гроссмейстером.
Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева разместила на своей странице в Instagram фотографии с Жавохиром Синдаровым.
Снимки были сделаны перед матчем узбекского гроссмейстера за мировую шахматную корону против действующего чемпиона мира, индийца Гукеша Доммараджу.
Асаубаева кратко подписала свой пост: «ВКК, Женева». К комментарию она добавила эмодзи с шахматной фигурой и руками, сложенными в форме сердца, что привлекло внимание шахматных болельщиков.
Начинается решающий матч для Синдарова
Борьба за звание чемпиона мира между Жавохиром Синдаровым и Гукешем Доммараджу пройдет в городе Женева. Первая классическая партия состоится 24 ноября.
Всего запланировано 14 классических партий. Шахматист, который первым наберет 7,5 очков, завоюет титул чемпиона мира. Если после 14 партий счет будет 7:7, победитель определится на тай-брейке.
Синдаров — важный представитель в истории шахмат Узбекистана
В этом матче Жавохир Синдаров борется не только за одну из главных целей в своей личной карьере, но и за то, чтобы открыть новую страницу в истории шахмат Узбекистана. Он является первым шахматистом из нашей страны, вышедшим на матч за звание чемпиона мира.
Теперь внимание шахматных болельщиков приковано к Женеве. Первая партия Синдарова против Гукеша начнется 24 ноября. А новые фотографии Бибисары Асаубаевой стали одним из примечательных событий в преддверии исторического противостояния.
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