У «Манчестер Сити» появилась возможность исправить ситуацию после трех поражений подряд. Подопечные Энцо Марески примут «Фулхэм» в 11-м туре Премьер-лиги. В аналитических материалах об английском футболе ожидается, что узбекистанец Абдукодир Хусанов выйдет на поле в стартовом составе в этой встрече.

Международная пауза завершилась, и национальные чемпионаты вновь вошли в активную фазу. В английской Премьер-лиге также начинаются матчи очередного тура. Для узбекских болельщиков одним из самых интересных событий этого тура может стать игра «Манчестер Сити» против «Фулхэма». Причина в том, что появились новые прогнозы относительно роли Абдукодира Хусанова в команде и его участия в предстоящем матче.

Эксперты сайта манкитйкоре.ком, специализирующегося на освещении деятельности «Манчестер Сити», анализируя вероятный состав на предстоящую встречу, видят узбекского защитника в центре обороны. Этот прогноз еще раз подчеркивает важную роль Хусанова в команде.

Хусанов может вернуться в центр защиты

С начала сезона Абдукодир Хусанов используется в «Манчестер Сити» на различных позициях в защите. В ситуациях, когда команде требовался правый защитник, узбекский футболист также выполнял эту задачу. Однако эксперты ожидают, что в матче против «Фулхэма» он вернется на свою естественную позицию — в центр обороны.

В этом сценарии Матеус Нунеш может сыграть на позиции правого защитника. Поскольку «Сити» не приобрел отдельного игрока на эту позицию в летнее трансферное окно, Нунеш и Хусанов используются в зависимости от ситуации.

Расположение Нунеша на правом фланге позволит узбекскому защитнику сотрудничать в центре с Рубеном Диашем. Это может помочь Хусанову действовать на более удобной для него позиции и полностью выполнять свои задачи в линии обороны.

Скорость и точные пасы Хусанова важны для «Сити»

Одним из главных преимуществ Абдукодира Хусанова является высокая скорость и умение преследовать нападающих соперника. Кроме того, узбекский футболист уверенно обращается с мячом и в начале сезона добился одного из самых высоких показателей точности передач в чемпионате Англии.

На начальном этапе сезона точность его передач составила 94,4 процента. Этот показатель показывает, что Хусанов становится важным игроком не только в обороне, но и в процессе контроля мяча и начала атак команды.

В матче против «Фулхэма» его скорость, позиционные действия и способность нейтрализовать атаки соперника могут иметь важное значение для «Сити».

Однако существуют некоторые вопросы относительно физического состояния узбекского футболиста. Хусанов был исключен из состава сборной Узбекистана после того, как отыграл 90 минут в матче против «Ноттингем Форест». Не было предоставлено точной информации о том, что стало причиной его неучастия в составе сборной и связано ли это с травмой.

Если Хусанов не будет полностью готов к игре против «Фулхэма», его место может занять Витор Рейс.

Вероятная линия обороны «Манчестер Сити»

По прогнозам экспертов, Джанлуиджи Доннарумма сохранит свое место в воротах. Несмотря на то, что в матче против «Ноттингем Форест» три из пяти точных ударов по воротам итальянского голкипера завершились голами, тренер продолжает его поддерживать.

Мареска в прошлом месяце открыто заявлял, что доверяет Доннарумме. По этой причине ожидается, что и в матче против «Фулхэма» ворота будет защищать итальянский футболист.

В центре обороны предполагается пара Рубен Диаш и Абдукодир Хусанов. Диаш является одним из футболистов, проведших больше всего времени на поле в команде, и отличается стабильностью в линии обороны.

На левом фланге защиты шанс может получить Нико О'Райли. Он не был вызван в сборную Англии для восстановления колена. Мареска сказал, что международная пауза была полезна для улучшения физического состояния игрока и проведения физиотерапевтических процедур.

Если О'Райли полностью восстановился, он может войти в основной состав вместо Йошко Гвардиола.

В полузащите предполагается пара Андерсон и Буадди

Один из главных вопросов в центре поля «Манчестер Сити» касается того, кто станет партнером Эллиота Андерсона. Эксперты считают целесообразным поставить рядом с ним Айюба Буадди.

Андерсон оценивается как одно из важных приобретений команды в летнее трансферное окно. После ухода Родри в «Барселону» большая часть ответственности в центре легла на плечи Андерсона. Мареска также охарактеризовал его как «футболиста, о котором мечтает тренер».

Однако Андерсон иногда остается один при выполнении оборонительных задач в центре поля. С этой точки зрения включение Буадди в основной состав может принести команде баланс.

Буадди хорошо действует в отборе мяча, остановке атак соперника и помощи линии обороны. Он вышел на поле вместо Андерсона в выездном матче Лиги чемпионов в Порту и внес свой вклад в победу команды.

Мареска после того матча высоко оценил действия Буадди, подчеркнув, что футболист не растерялся на поле.

Эксперты считают, что оборонительные качества Буадди могут принести команде больше пользы в этой встрече, чем Энцо Фернандес.

В атаке большая ответственность возлагается на Шерки и Холанда

В линии атаки «Манчестер Сити» также ожидаются некоторые изменения. Антуан Семеньо выбыл из строя из-за травмы колена, и его возвращение не ожидается до декабря. По этой причине высока вероятность того, что на левом фланге атаки будет действовать Жереми Доку.

На правом фланге может выйти Илиман Ндиайе. Он создал голевой момент для Доку в матче против «Ноттингем Форест» и активно участвовал в атаках команды.

Райан Шерки в настоящее время рассматривается как один из футболистов «Сити», находящихся в лучшей форме. Он стал лучшим игроком команды, забив красивый гол в матче против «Ноттингем Форест».

Шерки проявил себя и в составе сборной Франции. Футболист, участвовавший в двух голевых моментах в матче против Турции, привлек внимание специалистов.

Техника, индивидуальные действия и креативность Шерки могут стать важным фактором для «Сити» в преодолении вероятной плотной обороны «Фулхэма».

Жереми Доку же еще должен улучшить свои показатели в Премьер-лиге. Он забил один гол и сделал одну голевую передачу в десяти матчах чемпионата. То, что он отличился голевой передачей в матче против Турции в составе сборной Бельгии, еще раз показало атакующие возможности футболиста.

Ожидается, что Эрлинг Холанд будет в основном составе в качестве центрального нападающего. В матче против «Ноттингем Форест» у норвежского футболиста было два хороших шанса забить гол, но он не смог ими воспользоваться.

Мареска подчеркнул, что команда не должна полагаться только на голы Холанда. Поэтому требуется, чтобы и другие футболисты в атаке быстро входили в штрафную площадь и создавали голевые моменты.

Победить «Фулхэм» может быть непросто

«Фулхэм» под руководством Альваро Арбелоа не проигрывал в последних четырех матчах. В каждом из этих матчей команда пропускала не более одного гола.

Кроме того, «Фулхэм» забивал по одному голу в каждом из последних пяти матчей. Это показывает дисциплину команды в обороне и стремление использовать возможности в атаке.

Однако статистика очных встреч демонстрирует преимущество «Манчестер Сити». «Горожане» одержали 16 побед подряд над «Фулхэмом» в Премьер-лиге. Последняя из них была зафиксирована в феврале этого года на стадионе «Этихад» со счетом 3:0.

Тем не менее, для «Сити» этот матч может оказаться непростым. После серии поражений команда должна восстановить не только победы, но и стабильность в игре. Уменьшение ошибок в обороне, обеспечение баланса в центре поля и эффективная поддержка Холанда в атаке будут одними из главных задач для подопечных Марески.

Предполагаемый состав «Манчестер Сити» на матч против «Фулхэма»

Вратарь: Джанлуиджи Доннарумма;

Защитники: Матеус Нунеш, Абдукодир Хусанов, Рубен Диаш, Нико О'Райли;

Полузащитники: Эллиот Андерсон, Айюб Буадди;

Атакующие футболисты: Илиман Ндиайе, Райан Шерки, Жереми Доку;

Нападающий: Эрлинг Холанд.

Если этот прогноз сбудется, Абдукодир Хусанов может начать встречу против «Фулхэма» в центре обороны. Это станет возможностью для узбекского футболиста сохранить свое важное место в «Манчестер Сити» и сделать еще один шаг в конкуренции за основной состав по ходу сезона.