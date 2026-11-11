Что британские издания пишут об узбекском защитнике «Манчестер Сити»?

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Что британские издания пишут об узбекском защитнике «Манчестер Сити»?
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  • Защитник «Манчестер Сити»
  • Абдукодир Хусанов привлек внимание британской прессы благодаря своим выступлениям в Английской Премьер-лиге и выходу на поле в коротких рукавах вопреки холодной погоде.
  • В матче против «Ноттингем Форест», проходившем при температуре 7 градусов, 22-летний футболист поразил английских болельщиков своей выносливостью.
  • Он продемонстрировал характер, присущий представителям «старой школы».

Центральный защитник сборной Узбекистана и «Манчестер Сити» Абдукодир Хусанов стал главным героем британской прессы в Английской Премьер-лиге не только благодаря своей надежной игре в обороне, но и благодаря железной воле и особому характеру. Несмотря на резкое похолодание во время напряженного матча в Ноттингеме, поведение 22-летнего узбекского футболиста на поле поразило английских болельщиков и крупные спортивные издания.

7-градусный мороз и единственный представитель «старой школы» на поле

В то время как во время матча против «Ноттингем Форест» термометр показывал 7 градусов тепла (с учетом тумана и пронизывающего ветра ощущалось как мороз), практически все футболисты на поле — как соперники, так и звездные товарищи по «Сити» — играли в термобелье с длинными рукавами и перчатках. Только Абдукодир Хусанов вышел на поле в футболке с короткими рукавами, как обычно, и в течение 90 минут боролся, не обращая внимания на холод.

Известное издание Рисинг Баллерс опубликовало фотографию узбекского защитника, сравнив его с представителями эпохи классического футбола:

«Хусанову холод нипочем... В Ноттингеме царит семиградусный мороз, но он стал единственным игроком, который вышел на поле в футболке с короткими рукавами. Приятно видеть, что футболисты возвращаются к старым традициям. Это действительно настоящая старая школа (олд шул)!»

Показатель / Информация

Показатели Абдукодира Хусанова в Англии

Футболист

Абдукодир Хусанов (22 года, защитник)

Клуб и статус

«Манчестер Сити» (первый узбекский футболист в АПЛ)

История трансфера

Перешел в январе 2025 года из французского клуба «Ланс»

Место события

Стадион в Ноттингеме, матч в рамках АПЛ

Температура воздуха

+7 градусов, холодный пронизывающий ветер

Оценка английских СМИ

«Настоящая старая школа» и обладатель несгибаемого характера

«Он боролся с медведями»: волна шуток в социальных сетях

Устойчивость Хусанова к холоду вызвала волну мемов и забавных комментариев среди английского футбольного сообщества. В частности, известная футбольная платформа Статспортс оставила ироничный пост о несгибаемом характере защитника:

«Этот парень, должно быть, вырос в лесу, в детстве гонялся за медведями и боролся с ними. Такой холод в Ноттингеме для него — как отдых на шезлонге на испанском пляже Бенидорм!»

Такая искренняя и полная восхищения реакция не случайна. Присоединившись к «горожанам» из «Ланса» в начале 2025 года и став первым узбекистанцем, вышедшим на поле в истории АПЛ, Хусанов за короткое время успел стать одним из самых надежных молодых защитников лиги по показателям высокой скорости, бескомпромиссных единоборств и позиционной стабильности в системе Пепа Гвардиолы.

Как вы считаете, поможет ли этот мужественный и твердый характер Абдукодира Хусанова вывести его в число самых дорогих защитников мира в «Манчестер Сити»? Оставляйте свое мнение в комментариях!

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» редактор
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