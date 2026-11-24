Стало известно будущее Энцо Марески в «Сити»: это важная новость и для Хусанова
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- Руководство «Манчестер Сити» приняло решение продолжать доверять главному тренеру Энцо Мареске до конца сезона 2026/27, несмотря на неудовлетворительные результаты команды в последних матчах.
- Руководство клуба намерено отказаться от частой смены тренеров.
- Оно стремится реализовать долгосрочный проект, подобно опыту Микеля Артета в «Арсенале».
Серия неудачных результатов «Манчестер Сити» в Английской Премьер-лиге вызвала вопросы относительно будущего Энцо Марески. Однако руководство клуба намерено продолжать доверять итальянскому специалисту и договорилось не поднимать вопрос о его судьбе до лета 2027 года.
Главный тренер «Манчестер Сити» Энцо Мареска, несмотря на результаты команды в последних матчах, останется на своем посту как минимум до конца сезона 2026/27. Руководство английского клуба выбрало позицию не спешить с увольнением тренера из-за краткосрочных результатов и дать ему время на формирование команды.
Согласно информации источника Те Тучлине, руководство «Сити» еще до начала сезона достигло внутреннего соглашения о том, что будущее Марески не будет обсуждаться до лета 2027 года. Утверждается, что это решение остается в силе независимо от текущих результатов команды.
Мареске доверяют до лета 2027 года
Как сообщает Те Тучлине, внутри клуба еще до начала сезона была достигнута договоренность относительно будущего итальянского специалиста. Согласно ей, вопрос о должности Марески не будет выноситься на повестку дня до лета 2027 года.
Источник прокомментировал эту позицию следующим образом:
Энцо Мареска на миллион процентов сохранит свою работу до конца сезона 2026/27, независимо от того, насколько плохими будут результаты. Еще до начала сезона внутри клуба была договоренность: его будущее не будет обсуждаться до лета 2027 года.
Этим руководство клуба стремится избежать практики частой смены тренеров и отдает приоритет реализации долгосрочного проекта.
«Сити» видит в опыте Артеты пример для подражания
По данным Те Тучлине, руководство «Манчестер Сити» хочет пойти по пути, отличному от опыта клубов «Манчестер Юнайтед» и «Челси», которые подходили к тренерам без должного терпения.
Важным примером для клуба служит доверие, оказанное главному тренеру «Арсенала» Микелю Артете, несмотря на его трудные начальные периоды. Лондонский клуб дал испанскому специалисту время на перестройку команды и внедрение собственной футбольной философии.
Сообщается, что руководство «Сити», предоставляя такую же возможность Мареске, считает, что можно построить стабильную команду и достичь высоких результатов в будущем.
«Сити» набрал всего одно очко в последних четырех турах
Под руководством Марески «Манчестер Сити» показал неудовлетворительные результаты в последних четырех турах Английской Премьер-лиги. В этих встречах манкунианцы набрали всего одно очко и потерпели три поражения.
«Астон Вилла» — «Манчестер Сити» — 2:1;
«Брайтон» — «Манчестер Сити» — 1:0;
«Ноттингем Форест» — «Манчестер Сити» — 3:1;
«Манчестер Сити» — «Фулхэм» — 1:1.
Даже в домашнем матче против «Фулхэма», состоявшемся 21 ноября, команда не смогла одержать победу. Ничья со счетом 1:1 не позволила «Сити» прервать неудачную серию.
Абдукодир Хусанов — один из доверенных игроков Марески
В матче против «Фулхэма» защитник национальной сборной Узбекистана Абдукодир Хусанов вышел в основном составе «Манчестер Сити» и провел на поле весь матч.
Узбекский футболист на данный момент является одним из игроков, которым Энцо Мареска продолжает доверять. Итальянский специалист, помимо использования Хусанова в центре обороны, при необходимости выпускает его и на позиции правого защитника.
Сообщения о том, что Мареска останется в клубе до лета 2027 года, не являются официально подтвержденным решением, а основаны на информации, распространенной Те Тучлине. Тем не менее, если такой план клуба действительно существует, это может стать важным фактором для Абдукодира Хусанова с точки зрения сохранения стабильности и доверия тренера в «Манчестер Сити».
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