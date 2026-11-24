Серия неудачных результатов «Манчестер Сити» в Английской Премьер-лиге вызвала вопросы относительно будущего Энцо Марески. Однако руководство клуба намерено продолжать доверять итальянскому специалисту и договорилось не поднимать вопрос о его судьбе до лета 2027 года.

Главный тренер «Манчестер Сити» Энцо Мареска, несмотря на результаты команды в последних матчах, останется на своем посту как минимум до конца сезона 2026/27. Руководство английского клуба выбрало позицию не спешить с увольнением тренера из-за краткосрочных результатов и дать ему время на формирование команды.

Согласно информации источника Те Тучлине, руководство «Сити» еще до начала сезона достигло внутреннего соглашения о том, что будущее Марески не будет обсуждаться до лета 2027 года. Утверждается, что это решение остается в силе независимо от текущих результатов команды.

Мареске доверяют до лета 2027 года

Как сообщает Те Тучлине, внутри клуба еще до начала сезона была достигнута договоренность относительно будущего итальянского специалиста. Согласно ей, вопрос о должности Марески не будет выноситься на повестку дня до лета 2027 года.