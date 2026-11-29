Сандерленд — Тоттенхэм: текстовая трансляция матча (Английская Премьер-лига)
Спорт1 мин чтения35
Английская Премьер-лига: Сандерленд — Тоттенхэм. Начало матча: 29 ноября, 19:05 (по ташкентскому времени).
После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.
Стартовый состав «Сандерленд»: 22. Руфс Р., 29. Ахока Ж., 32. Хьюм Т., 18. Изидор В., 28. Ле Фе Э., 17. Мандава Р., 12. Менье Т., 20. Мукиеле Н., 13. О'Нин Л. (капитан), 27. Садики Н., 7. Тальби М.
Главный тренер «Сандерленд»: Ле Брис Р.
Стартовый состав «Тоттенхэм»: 31. Кински А., 30. Бентанкур Р., 14. Грей А., 20. Кудус М., 10. Мэддисон Дж., 22. Мармуш О., 3. Робертсон Э., 19. Соланке Д., 16. Тонали С., 37. ван де Вен М. (капитан), 6. ван Хекке Я. П.
Главный тренер «Тоттенхэм»: Де Дзерби Р.
Прямая трансляция0-1 LIVE
- 39Эндрю Робертсон (Тоттенхэм) делает прострел в штрафную с фланга, но мяч заблокирован.
- 37Питер Бэнкс фиксирует фол: Трей Хьюм (Сандерленд) сыграл слишком агрессивно в борьбе за мяч.
- 350-1Джеймс Мэддисон (Тоттенхэм) получил отличный пас в штрафной и отправил мяч мимо вратаря. Блестящее завершение!
- 34Ноа Садики («Сандерленд») замыкает блестящий навес и бьет по воротам, но мяч улетает выше перекладины.
- 32Микки ван де Вен (Тоттенхэм) подхватывает мяч и бьет с линии штрафной — намного выше ворот.
- 31Ян Пол ван Хекке (Тоттенхэм) пытается создать голевой момент великолепной длинной передачей, но пас заблокирован.
- 28Требуют пенальти! Джеймс Мэддисон падает после контакта с защитником. Игроки окружили судью, но тот непреклонен. Игра продолжается.
- 26Ян Пол ван Хекке (Тоттенхэм) наносит дальний удар, но мяч проходит чуть выше перекладины.
- 25Энцо Ле Фе (Сандерленд) пытается перебросить стенку со штрафного, но мяч не долетает до ворот.
- 24«Сандерленд» получает право на штрафной удар с дальней дистанции.
- 23Микки ван де Вен («Тоттенхэм») получает желтую карточку от Питера Бэнкса за фол на сопернике.
- 22Омар Мармуш (Тоттенхэм) бьет с края штрафной, но мяч сваливается с ноги и улетает высоко над перекладиной.
- 22Мохаммед Кудус (Тоттенхэм) мчится к воротам, но защитник успевает вернуться и вступает в отбор.
- 20Игрок «Тоттенхэма» поторопился с рывком, и судья фиксирует офсайд.
- 19Рейнилдо Мандава (Сандерленд) придерживает соперника, не давая ему добраться до мяча — свисток арбитра, фол.
- 19Тоттенхэм разыгрывает штрафной.
- 17Жюль Ахока (Сандерленд) явно забыл о «золотом правиле»: относись к другим так, как хочешь, чтобы относились к тебе. Грубый фол, и у Питера Бэнкса нет иного выбора, кроме как свистнуть.
- 17«Тоттенхэм» контролирует темп игры, обмениваясь точными короткими передачами.
- 15Тоттенхэм подает угловой, но защита уверенно выносит мяч, сводя угрозу на нет.
- 12Судья после просмотра VAR отменяет желтую карточку и показывает прямую красную Томасу Менье (Сандерленд). Он удален!
- 12Удаление! Томас Менье (Сандерленд) получает красную карточку за опасный подкат. Решение Питера Бэнкса окончательно.
- 11VARИгра остановлена, судья получил сигнал в наушник и идет смотреть повтор фола Томаса Менье (Сандерленд) с помощью VAR. Это может быть красная карточка!
- 10Томас Менье («Сандерленд») получил желтую карточку за фол.
- 8Родриго Бентанкур (Тоттенхэм) грубо фолит, Питер Бэнкс дает свисток.
- 7Мохаммед Кудус (Тоттенхэм) пытался добраться до мяча, но врезался в ноги соперника. Питер Бэнкс дает свисток, фиксируя нарушение.
- 4Chemsdine Talbi (Sunderland) принимает мяч, обыгрывает соперника и бьет со средней дистанции. Мяч проходит далеко от правой штанги.
- 3Игроки «Сандерленда» перепасовываются на коротке.
- 1Доминик Соланке (Тоттенхэм) отдает пас вперед, но защитник перехватывает мяч.
- 1Судья дает свисток, матч начался.
- 19:05Игроки на поле, матч вот-вот начнется. Сандерленд разыграет мяч.
- 19:05Питер Бэнкс назначен главным арбитром этого матча.
- 19:05Стартовые составы уже объявлены, ознакомиться с ними можно в разделе «Составы».
- 19:05Добрый день, дамы и господа! Добро пожаловать на нашу текстовую трансляцию, где мы будем оперативно сообщать обо всем, что происходит в матче.
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