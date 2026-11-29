Все 33 Только важное 4

39 Эндрю Робертсон (Тоттенхэм) делает прострел в штрафную с фланга, но мяч заблокирован.

37 Питер Бэнкс фиксирует фол: Трей Хьюм (Сандерленд) сыграл слишком агрессивно в борьбе за мяч.

35 0-1 Джеймс Мэддисон (Тоттенхэм) получил отличный пас в штрафной и отправил мяч мимо вратаря. Блестящее завершение!

34 Ноа Садики («Сандерленд») замыкает блестящий навес и бьет по воротам, но мяч улетает выше перекладины.

32 Микки ван де Вен (Тоттенхэм) подхватывает мяч и бьет с линии штрафной — намного выше ворот.

31 Ян Пол ван Хекке (Тоттенхэм) пытается создать голевой момент великолепной длинной передачей, но пас заблокирован.

28 Требуют пенальти! Джеймс Мэддисон падает после контакта с защитником. Игроки окружили судью, но тот непреклонен. Игра продолжается.

26 Ян Пол ван Хекке (Тоттенхэм) наносит дальний удар, но мяч проходит чуть выше перекладины.

25 Энцо Ле Фе (Сандерленд) пытается перебросить стенку со штрафного, но мяч не долетает до ворот.

24 «Сандерленд» получает право на штрафной удар с дальней дистанции.

23 Микки ван де Вен («Тоттенхэм») получает желтую карточку от Питера Бэнкса за фол на сопернике.

22 Омар Мармуш (Тоттенхэм) бьет с края штрафной, но мяч сваливается с ноги и улетает высоко над перекладиной.

22 Мохаммед Кудус (Тоттенхэм) мчится к воротам, но защитник успевает вернуться и вступает в отбор.

20 Игрок «Тоттенхэма» поторопился с рывком, и судья фиксирует офсайд.

19 Рейнилдо Мандава (Сандерленд) придерживает соперника, не давая ему добраться до мяча — свисток арбитра, фол.

19 Тоттенхэм разыгрывает штрафной.

17 Жюль Ахока (Сандерленд) явно забыл о «золотом правиле»: относись к другим так, как хочешь, чтобы относились к тебе. Грубый фол, и у Питера Бэнкса нет иного выбора, кроме как свистнуть.

17 «Тоттенхэм» контролирует темп игры, обмениваясь точными короткими передачами.

15 Тоттенхэм подает угловой, но защита уверенно выносит мяч, сводя угрозу на нет.

12 Судья после просмотра VAR отменяет желтую карточку и показывает прямую красную Томасу Менье (Сандерленд). Он удален!

12 Удаление! Томас Менье (Сандерленд) получает красную карточку за опасный подкат. Решение Питера Бэнкса окончательно.

11 VAR Игра остановлена, судья получил сигнал в наушник и идет смотреть повтор фола Томаса Менье (Сандерленд) с помощью VAR. Это может быть красная карточка!

10 Томас Менье («Сандерленд») получил желтую карточку за фол.

8 Родриго Бентанкур (Тоттенхэм) грубо фолит, Питер Бэнкс дает свисток.

7 Мохаммед Кудус (Тоттенхэм) пытался добраться до мяча, но врезался в ноги соперника. Питер Бэнкс дает свисток, фиксируя нарушение.

4 Chemsdine Talbi (Sunderland) принимает мяч, обыгрывает соперника и бьет со средней дистанции. Мяч проходит далеко от правой штанги.

3 Игроки «Сандерленда» перепасовываются на коротке.

1 Доминик Соланке (Тоттенхэм) отдает пас вперед, но защитник перехватывает мяч.

1 Судья дает свисток, матч начался.

19:05 Игроки на поле, матч вот-вот начнется. Сандерленд разыграет мяч.

19:05 Питер Бэнкс назначен главным арбитром этого матча.

19:05 Стартовые составы уже объявлены, ознакомиться с ними можно в разделе «Составы».