«Челси» на своем поле уступил «Лидсу» со счетом 1:4. Это поражение не только повлияло на положение лондонцев в турнирной таблице, но и привело к повторению неприятной 67-летней статистики в истории клуба. Теперь подопечные Хаби Алонсо оказались под шквалом критики болельщиков и растущим давлением.

В 11-м туре Английской Премьер-лиги «Челси» принимал на своем поле «Лидс». Встреча завершилась неожиданным и тяжелым поражением хозяев — 1:4.

«Аристократы» пропустили четыре мяча на глазах у своих болельщиков. Этот результат стал одним из серьезных ударов для лондонцев в текущем сезоне. Однако самый примечательный аспект матча заключается не только в счете: «Челси» установил антирекорд, который не наблюдался уже 67 лет.

«Челси» повторил 67-летнюю историческую серию

Согласно данным Челси Додгерс, в текущем сезоне «Челси» проиграл на своем поле «Лидсу» и «Тоттенхэму». В последний раз клуб сталкивался с подобной ситуацией 67 лет назад.