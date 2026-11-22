«Челси» повторил 67-летний антирекорд: крупное поражение от «Лидса»
«Челси» на своем поле уступил «Лидсу» со счетом 1:4. Это поражение не только повлияло на положение лондонцев в турнирной таблице, но и привело к повторению неприятной 67-летней статистики в истории клуба. Теперь подопечные Хаби Алонсо оказались под шквалом критики болельщиков и растущим давлением.
В 11-м туре Английской Премьер-лиги «Челси» принимал на своем поле «Лидс». Встреча завершилась неожиданным и тяжелым поражением хозяев — 1:4.
«Аристократы» пропустили четыре мяча на глазах у своих болельщиков. Этот результат стал одним из серьезных ударов для лондонцев в текущем сезоне. Однако самый примечательный аспект матча заключается не только в счете: «Челси» установил антирекорд, который не наблюдался уже 67 лет.
«Челси» повторил 67-летнюю историческую серию
Согласно данным Челси Додгерс, в текущем сезоне «Челси» проиграл на своем поле «Лидсу» и «Тоттенхэму». В последний раз клуб сталкивался с подобной ситуацией 67 лет назад.
Напомним, что лондонцы также потерпели неудачу на своем стадионе в восьмом туре. Тогда «Тоттенхэм» обыграл «Челси» в дерби со счетом 2:0.
Теперь же поражение от «Лидса» со счетом 1:4 еще больше усугубило эту неприятную статистику.
Хаби Алонсо оказался под шквалом критики болельщиков
После крупного поражения в матче против «Лидса» недовольство болельщиков «Челси» усилилось.
В сообщении Челси Додгерс отмечается, что по ходу встречи игроки команды подверглись жесткому свисту. Главный тренер Хаби Алонсо также столкнулся с насмешками и критикой со стороны фанатов.
Эта ситуация свидетельствует о растущем недовольстве результатами команды. Особенно болезненным для болельщиков стал факт проигрыша принципиальным соперникам на своем поле подряд.
«Челси» остался на 8-м месте в таблице Премьер-лиги
После поражения от «Лидса» «Челси» остался на восьмой строчке в турнирной таблице Английской Премьер-лиги.
Теперь главная задача для лондонского клуба — прервать серию неудач, вернуть доверие болельщиков и не отстать в борьбе за высокие места.
Однако повторение 67-летней негативной статистики и крупное поражение на своем поле могут еще больше усилить давление вокруг команды. Как подопечные Хаби Алонсо выйдут из этой ситуации, станет известно в следующих матчах.
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