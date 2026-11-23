Бывший чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров оценил шансы узбекистанского гроссмейстера Жавохира Синдорова в преддверии предстоящего матча за звание чемпиона мира.

Его соперником станет действующий чемпион мира, индиец Гукеш Доммараджу. Об этом сообщает издание Монейконтрол.

Почему Каспаров отдает небольшое предпочтение Гукешу?

Выступая в Антверпене, Каспаров заявил, что считает Гукеша фаворитом в этом противостоянии. По его мнению, важным фактором может стать наличие у индийского шахматиста опыта участия в главном матче за звание чемпиона мира.

«Синдоров играет в очень зрелищном, атакующем стиле, но опыт имеет решающее значение. А у Гукеша он есть. Его очень трудно победить. Поэтому я отдаю ему небольшое преимущество. Независимо от того, сколько времени вы готовитесь к матчу, самым важным фактором обычно является опыт», — подчеркнул Каспаров.

Формат и история личных встреч

Матч за звание чемпиона мира пройдет в Швейцарии. Первая партия начнется 24 ноября. Всего шахматисты сыграют 14 классических партий. Для досрочной победы необходимо набрать 7,5 очка. Если по итогам основного этапа счет будет равным, победитель определится на тай-брейке.