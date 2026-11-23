Гарри Каспаров назвал фаворита предстоящего матча за шахматную корону между Синдоровым и Гукешем
Бывший чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров оценил шансы узбекистанского гроссмейстера Жавохира Синдорова в преддверии предстоящего матча за звание чемпиона мира.
Его соперником станет действующий чемпион мира, индиец Гукеш Доммараджу. Об этом сообщает издание Монейконтрол.
Почему Каспаров отдает небольшое предпочтение Гукешу?
Выступая в Антверпене, Каспаров заявил, что считает Гукеша фаворитом в этом противостоянии. По его мнению, важным фактором может стать наличие у индийского шахматиста опыта участия в главном матче за звание чемпиона мира.
«Синдоров играет в очень зрелищном, атакующем стиле, но опыт имеет решающее значение. А у Гукеша он есть. Его очень трудно победить. Поэтому я отдаю ему небольшое преимущество. Независимо от того, сколько времени вы готовитесь к матчу, самым важным фактором обычно является опыт», — подчеркнул Каспаров.
Формат и история личных встреч
Матч за звание чемпиона мира пройдет в Швейцарии. Первая партия начнется 24 ноября. Всего шахматисты сыграют 14 классических партий. Для досрочной победы необходимо набрать 7,5 очка. Если по итогам основного этапа счет будет равным, победитель определится на тай-брейке.
Стоит отметить, что в личных встречах в классических шахматах Синдоров пока ведет у Гукеша — счет 2,5:0,5. Обе победы узбекистанский гроссмейстер одержал еще до того, как Гукеш стал чемпионом мира.
Показатель / Информация
Детали
Участники матча
Жавохир Синдоров (Узбекистан) — Гукеш Доммараджу (Индия)
Дата начала и место
24 ноября, Швейцария
Формат матча
14 классических партий; 7,5 очка (при необходимости — тай-брейк)
Счет в классических партиях
2,5:0,5 в пользу Жавохира Синдорова
Оценка Каспарова
Небольшое преимущество отдано Гукешу из-за фактора опыта
Как вы считаете, помогут ли Жавохиру Синдорову преимущество в личных встречах и атакующий стиль добиться решающего перевеса в матче за шахматную корону? Оставляйте свои мнения в комментариях!
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