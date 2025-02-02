date
category Спорт

Ла Лига. "Реал" меҳмонда "Эспаньол"га мағлуб бўлди(видео)

Ла Лига. "Реал" меҳмонда "Эспаньол"га мағлуб бўлди(видео)
Испания чемпионатининг 22-турида мусобақа жадвалида пешқадамлик қилаётган “Реал” Барселонанинг иккинчи жамоаси “Эспаньол” меҳмони бўлди.

Аутсайдер жамоалардан бири мадридликларга жиддий қаршилик кўрсатди.

Учрашувдаги биринчи тўпни 21-дақиқада Винисиус Жуниор киритган эди. Бироқ бош ҳакам Алехандро Муньис Руис уни инобатга олмади.

“Эспаьол” футболчилари беллашув якунланишига бир неча дақиқа қолганида ғалаба голини урди. Карлос Ромеронинг зарбаси “Пеал” дарвозасидан жой олди.

Аламли мағлубиятга қарамай, “Реал” пешқадамлик мавқеини сақлаб қолди. “Эспаньол” эса, очколари сонини 23 тага етказиб, 17-поғонага кўтарилди.

"Эспаньол" — "Реал" 1:0
Гол: 1:0 – 85 Ромеро.
Эспаньол – Гарсия, Ромеро, Кабрера, Кумбула, Эль-Хилали, Гонсалес (Рока, 66), Лосано, Пуадо (Калеро, 83), Крал, Каррерас (Техеро, 67), Фернандес (Велис, 73).
Реал Мадрид – Куртуа, Фран Гарсия, Рюдигер (Асенсио, 15), Чуамени, Васкес (Браим Диас, 87), Вальверде, Себальос (Модрич, 80), Беллингем, Винисиус Жуниор, Родриго, Мбаппе.
Огоҳлантириш: Ромеро (61), Кумбула (90).
Испания ЧемпионатиРеал МадридЭспаньол ЖамоасиВинисиус ЖуниорМағлубиятФутбол Ойини
Ctrl
Enter
Хато топдингизми?
Иборани ажратиб Ctrl+Enter тугмасини босинг
Ёқди 0
Ёқмади 0
Мавзуга оид янгиликлар
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед Каземиро билан шартнома узайтиришни режалаштирмоқда
Халқаро Футбол
Тарихий онларга оз қолди: Ўзбекистон ЖЧ-2026 қуръасини кутмоқда!
Италия чемпионати
Салемакерс: Жамоамиз билан фахрланаман
Швециялик ҳужумчи
Александр Исакдан "Ливерпуль" учун антирекорд
Мюнхеннинг
Дризен: Арсенал бизнинг форма ҳақида билади
Бельгиянинг энг
Зиньо Ванхесден 26 ёшида фаолиятини якунлади
Маълумот
Меҳмон гуруҳидаги фойдаланувчилар ушбу мақолага изоҳ қолдира олмайди.
Янгиликлар » Спорт » Ла Лига. "Реал" меҳмонда "Эспаньол"га мағлуб бўлди(видео)

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлари

Ўзбекистон миллий терма жамоаси сардори ва энг самарали
Элдор Шомуродов атрофида янги трансфер интригаси кучаймоқда
УЕФА 2026 йилги Жаҳон чемпионати Европа саралаш плей-офф
2026 йилги ЖЧ плей-офф жуфтликлари аниқланди
Камбоджанинг етакчи жамоаларидан бири саналадиган
Алишер Мирзаев Камбоджа фуқароси бўлди, янги саҳифа очилди
"Барселона" Ла Лига доирасида "Камп
Фликнинг орзуси амалга ошди
Саудия Арабистонининг "Ал-Наср" клубида тўп
Мане фаолиятидаги энг яхши жамоадошларини танлади
Ўтган мавсумда кечган жиддий инқироздан кейин “Манчестер
“Манчестер Сити” ўнг қаноти учун кураш: Ҳусанов олдида жиддий синов
«Барселона»нинг бош мураббийи Ханси Флик жамоа мухлислари
Флик Месси ҳақида очиқ гапирди ва очиқ ишора қилди
Туркия терма жамоаси 2026 йилги Жаҳон чемпионати саралаш
Туркия терма жамоаси Испанияда талон-тарож қилинди