Wildberries ürün araması için yapay zeka asistanını başlattı

·45·Teknoloji
Wildberries ürün araması için yapay zeka asistanını başlattı

Wildberries ekibi, yapay zeka tabanlı yeni bir araç olan ürün arama için YZ asistanını kullanıma sunuyor. Kullanıcılar artık geleneksel anahtar kelimeler yerine isteklerini doğal bir dille ifade edebilecekler. Bu konuda RWB (Wildberries ve Russ birleşik şirketi) basın servisi bilgi verdi. Ixbt.com haber veriyor.

Yeni araç sohbet formatında çalışıyor ve istekleri işlemek için özel büyük dil modelinden (LLM) yararlanıyor. Geliştiricilerin açıklamasına göre, asistan sadece belirli bir ürünü bulmakla kalmıyor, aynı zamanda görevin özünü anlayarak çözüm önerisi sunabiliyor. Örneğin, kullanıcının "iş seyahatleri için laptop sığan bir sırt çantası seç" yazması yeterli.

YZ asistanı isteği analiz ederek birkaç seçenek sunar. Kullanıcı bu seçenekleri karşılaştırabilir, özelliklerini tartışabilir ve seçimini netleştirebilir. Ayrıca sistem sayesinde "meslektaşıma 400 bin soma kadar hediye bul" veya "çocukla denize gitmek için gerekli eşya setini hazırla" gibi karmaşık görevleri yerine getirmek mümkün.

Asistan, Wildberries arama sonuçları sayfasında mevcut olup, giyim ve kozmetikten elektroniğe ve çocuk ürünlerine kadar tüm kategorilerle çalışabilir. Daha önce pazaryerinde ürünlerin "akıllı karşılaştırılması", sanal deneme odası, görselle arama ve yorumların sinir ağı yardımıyla özetlenmesi işlevleri tanıtılmıştı.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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