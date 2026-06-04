360 km/s hızında internet: Moskova-St. Petersburg hattı LTE ile kapsanacak

Rusya Demiryolları (RJD), Moskova ve St. Petersburg'u birbirine bağlayan yeni yüksek hızlı ana hat (VSM) boyunca kesintisiz LTE bağlantısı sağlamayı planlıyor. Şirketin genel müdür yardımcısı Yevgeniy Charkin bunu duyurdu. Proje, "Buro-1440" şirketi ile iş birliği içinde uygulanacak ve tüm güzergah boyunca modern iletişim standartları devreye alınacak. Ixbt.com haberi veriyor.

Şu anda Rusya demiryollarında mobil ağ kapsamı yüzde 30'u geçmiyor. Bu nedenle, yeni ana hat için nitelik açısından tamamen yeni bir telekomünikasyon altyapısı oluşturulması gerekiyor. Bu, yolcuların tren hareket halindeyken bile yüksek hızlı internetten yararlanmasını sağlayacak.

Rusya'daki ilk yüksek hızlı demiryolu ana hattının uzunluğu yaklaşık 700 kilometre olacak ve altı bölgeden geçecek. Ulaştırma Bakanlığı'nın verilerine göre, trenler 400 km/s hıza kadar çıkabilecek, ana seyir hızı ise 360 km/s olacak.

Tahminlere göre, 2030 yılına kadar iki şehir arasındaki yolcu trafiği yılda 23 milyon kişiye ulaşabilir. Hükümetin talimatına göre, ana hattın tasarımı ve inşaatı 2024–2028 yıllarını kapsayacak olup, 2028 yılında hizmete alınması bekleniyor.