Neymar, sakatlığı nedeniyle Brezilya milli takımının ABD kampını kaçıracak

Brezilya milli takımı, Dünya Kupası öncesi Mısır'a karşı oynayacağı son hazırlık maçına yıldız oyuncusu Neymar'sız çıkacak. Forvet, sakatlığı nedeniyle Cleveland'a gidecek kadrodan resmen çıkarıldı. "Santos" yıldızı, zamanla yarışarak milli takımın kampında kaldı ve yoğun fizyoterapi tedavilerine devam edecek. Bu haberi Goal.com veriyor .

Brezilya Futbol Konfederasyonu (CBF), Perşembe günü yaptığı resmi açıklamada 34 yaşındaki futbolcunun New Jersey'deki kampta kalacağını doğruladı. Tıbbi ekip, uzun uçuş ve seyahat yorgunluğu yerine, oyuncunun fiziksel durumunu iyileştirmeye yönelik özel bir programı tercih etti. Amaç, "Seleção"nun turnuvadaki ilk maçına kadar Neymar'ı kadroya döndürmek.

Eski Paris Saint-Germain ve Barcelona oyuncusu neredeyse üç haftadır sahaya çıkmıyor. Brezilya şampiyonasında "Coritiba"ya karşı oynanan maçta baldır kasından sakatlanmıştı. Kas yırtılması ciddi olduğu için doktorlar önlem alıyor. Tüm ülkenin gözü onun iyileşme sürecinde, çünkü takımın en yaratıcı oyuncusu olarak görülüyor.

Milli takım teknik direktörü Carlo Ancelotti, sakatlığa rağmen Neymar'ın 2026 Dünya Kupası'nda takım kaptanı olacağını doğruladı. "Neymar bizimle olacak. Fas'a karşı ilk maça veya Haiti ile olan mücadeleye kadar hazır olacağına inanıyoruz. Seçilen 26 futbolcunun tamamı turnuvada yer alacak", dedi teknik direktör.

Fiziksel iyileşmenin yanı sıra, Carlo Ancelotti Neymar ile taktik talimatlar konusunda ayrıca görüştü. Brezilya basınında futbolcunun hazırlığı konusunda şüpheler olsa da, eski Real Madrid çalıştırıcısı forvetin zihinsel olarak büyük challengetara hazır olduğundan emin.