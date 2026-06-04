Neymar, sakatlığı nedeniyle Brezilya milli takımının ABD kampını kaçıracak

·166·Spor
Neymar, sakatlığı nedeniyle Brezilya milli takımının ABD kampını kaçıracak

Brezilya milli takımı, Dünya Kupası öncesi Mısır'a karşı oynayacağı son hazırlık maçına yıldız oyuncusu Neymar'sız çıkacak. Forvet, sakatlığı nedeniyle Cleveland'a gidecek kadrodan resmen çıkarıldı. "Santos" yıldızı, zamanla yarışarak milli takımın kampında kaldı ve yoğun fizyoterapi tedavilerine devam edecek. Bu haberi Goal.com veriyor .

Brezilya Futbol Konfederasyonu (CBF), Perşembe günü yaptığı resmi açıklamada 34 yaşındaki futbolcunun New Jersey'deki kampta kalacağını doğruladı. Tıbbi ekip, uzun uçuş ve seyahat yorgunluğu yerine, oyuncunun fiziksel durumunu iyileştirmeye yönelik özel bir programı tercih etti. Amaç, "Seleção"nun turnuvadaki ilk maçına kadar Neymar'ı kadroya döndürmek.

Eski Paris Saint-Germain ve Barcelona oyuncusu neredeyse üç haftadır sahaya çıkmıyor. Brezilya şampiyonasında "Coritiba"ya karşı oynanan maçta baldır kasından sakatlanmıştı. Kas yırtılması ciddi olduğu için doktorlar önlem alıyor. Tüm ülkenin gözü onun iyileşme sürecinde, çünkü takımın en yaratıcı oyuncusu olarak görülüyor.

Milli takım teknik direktörü Carlo Ancelotti, sakatlığa rağmen Neymar'ın 2026 Dünya Kupası'nda takım kaptanı olacağını doğruladı. "Neymar bizimle olacak. Fas'a karşı ilk maça veya Haiti ile olan mücadeleye kadar hazır olacağına inanıyoruz. Seçilen 26 futbolcunun tamamı turnuvada yer alacak", dedi teknik direktör.

Fiziksel iyileşmenin yanı sıra, Carlo Ancelotti Neymar ile taktik talimatlar konusunda ayrıca görüştü. Brezilya basınında futbolcunun hazırlığı konusunda şüpheler olsa da, eski Real Madrid çalıştırıcısı forvetin zihinsel olarak büyük challengetara hazır olduğundan emin.

NeymarBrezilyaDünya KupasıCarlo AncelottiFutbol
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Didier Deschamps, Fildişi Sahili'ne karşı alınan mağlubiyetin ardından değerlendirmede bulunduBugün, 05:20Florentino Pérez, Real Madrid için 150 milyon euroluk transferi duyurduBugün, 05:19Fransa millî takımı evinde Fildişi Sahili'ne yenildiBugün, 05:11İspanya millî takımı Irak ile beklenmedik bir beraberlik kaydettiBugün, 05:04
İlanlarİş birliği
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Orta Asya'nın en değerli futbolcuları sıralaması açıklandı
İspanyol basını Husanov'u Dünya Kupası'na gidemeyecekler listesine ekledi
Avrupa'nın dev kulüpleri Abdukodir Khusanov ile ilgileniyor
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Sindarov ve Kasparov buluşması nesillerin sembolü oldu
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Harry Kane penaltıyı neden kaçırdı? "Kirli oyun" ifşa oldu