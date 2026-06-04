Chelsea'nin hedefindeki yetenekli forvet Frankfurt'a gidebilir

Fransız kulübü Saint-Étienne'in altyapısından çıkan ve Fransa U20 milli takımının forveti Djylian N'Guessan'ın kariyerine Almanya Bundesliga'sında devam etmesi bekleniyor. Transfer uzmanı Fabrizio Romano'nun verdiği bilgilere göre, Eintracht Frankfurt 17 yaşındaki yetenekle sözleşme imzalamak için görüşmelere başladı. Goal.com haberi veriyor.

N'Guessan, kendi ülkesinde en umut verici genç futbolculardan biri olarak kabul ediliyor. Bu sezon Saint-Étienne'in ilk 11'inde az süre almasına rağmen, genç yetenekleri keşfetmesiyle tanınan Eintracht Frankfurt scoutlarının dikkatini çekmeyi başardı. Futbolcu, Fransa genç milli takımlarındaki golcülüğüyle öne çıkıyor: U17 takımında 11 maçta 11 gol, U16 takımında ise 14 maçta 12 gol attı.

İlginç bir şekilde, Ocak ayında Londra'nın Chelsea kulübü bu forvet için 8 milyon euroluk teklif yapmıştı. Ancak o dönemde Saint-Étienne yönetimi, üst lige dönüş hedefiyle kilit yeteneklerini satmaktan kaçınmıştı. L'Équipe'in haberine göre, kulübün elit lige dönememesi, finansal stratejiyi değiştirmeye ve N'Guessan da dahil olmak üzere birkaç kilit oyuncuyu satmaya zorluyor.

Chelsea gibi devlerin ilgisine rağmen, Eintracht Frankfurt genç Fransız futbolcular için mükemmel bir sıçrama tahtası işlevi görüyor. Bu nedenle, Djylian N'Guessan'ın kariyerine Almanya'da devam etme seçeneği şu anda en gerçekçi senaryo olarak öne çıkıyor.