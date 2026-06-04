Trenlerde uydu üzerinden yüksek hızlı internet devreye alınacak

Rusya'nın 'Büro 1440' havacılık ve uzay şirketi ile Federal Yolcu Taşımacılığı Şirketi (FPK), uzun mesafe trenlerinde uydu iletişiminin uygulanması planını onayladı. Proje kapsamında yaklaşık 400 tren setinin yüksek hızlı internetle donatılması hedefleniyor. Ixbt.com haber veriyor.

İlk aşamada 'Büro 1440' tarafından özel olarak demiryolu ulaşımı için geliştirilen abone terminalleri test edilecek. Ardından hizmetin pilot kullanımı başlayacak. Projenin ana amacı, yolculara mobil operatör kapsama alanının olmadığı bölgelerde bile tüm güzergah boyunca kesintisiz iletişim sağlamaktır.

'Büro 1440' Genel Müdürü Aleksey Şelobkov, bu teknolojinin on milyonlarca yolcuya daha önce hiç internet olmayan yerlerde bile kesintisiz ağa bağlanma imkanı tanıyacağını belirtti. FPK Başkanı Dmitriy Pegov ise iletişimin sadece yolcular için değil, çalışanların operasyonel ve teknik görevlerini yerine getirmesi için de gerekli olduğunu ekledi.

Daha önce 'Büro 1440' ve RZD, 'Sapsan' ve 'Lastoçka' hızlı trenlerinde uydu iletişiminin uygulanmasına ilişkin bir 'yol haritası' onaylamıştı. Bu yeniliğin ulaşım sektöründe dijital dönüşümü yeni bir aşamaya taşıması bekleniyor.