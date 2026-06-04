Şevket Mirziyoyev, Petersburg'da Putin ile önemli bir görüşme gerçekleştirecek (fotoğraf)

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Rusya Federasyonu'na yaptığı ziyaret kapsamında Sankt-Peterburg'a ulaştı. Devlet başkanını "Pulkovo" Uluslararası Havalimanı'nda Rusya Başbakan Yardımcısı Denis Manturov, Sankt-Peterburg Valisi Aleksandr Beglov ve diğer yetkililer karşıladı.

Ziyaretin üst düzey siyasi ve ekonomik diyaloglarla önem kazanması bekleniyor. Programa göre, Özbekistan lideri bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir görüşme gerçekleştirecek. Bu görüşmede iki taraflı işbirliğinin güncel konuları, ekonomik ilişkiler, sanayi, enerji, yatırımlar ve bölgesel işbirliği alanları ele alınabilir.

Özellikle ziyaret kapsamında Özbekistan'daki ilk entegre nükleer santral reaktörünün inşaatının başlatılma törenine katılım dikkat çekiyor. Bu proje, ülkenin enerji sistemi için önemli bir stratejik adım olarak değerlendiriliyor. Çünkü önümüzdeki yıllarda elektrik enerjisine olan talebin artması bekleniyor ve yeni kaynakların devreye alınması ekonomik kalkınma için önemli bir faktör.

Nükleer enerji alanındaki işbirliği Özbekistan için uzun vadeli bir öneme sahip. Bu tür büyük projeler sadece elektrik üretimi hacmini artırmakla kalmayıp, sanayi, teknoloji, uzman yetiştirme ve altyapı geliştirme açısından da büyük önem taşıyor. Bu nedenle bu tören, iki ülke arasındaki enerji işbirliğinde yeni bir aşamayı başlatabilir.

Şevket Mirziyoyev'in Sankt-Peterburg ziyareti, 29. St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu arifesinde gerçekleşiyor. 5 Haziran'da devlet başkanının forumun ana etkinliklerine katılması planlanıyor. Bu forum, geleneksel olarak çeşitli ülkelerin yetkilileri, büyük şirket yöneticileri, yatırımcılar ve uzmanların katıldığı prestijli bir ekonomik platform olarak kabul ediliyor.

Özbekistan için bu tür uluslararası forumlara katılım, yeni yatırım projelerini teşvik etmek, ekonomik işbirliğini genişletmek ve yabancı ortaklarla pratik diyalogları güçlendirmek fırsatı sunuyor. Son yıllarda ülkemiz dış ekonomik ilişkileri aktif olarak geliştiriyor ve enerji, ulaşım, sanayi, tarım ve teknoloji alanlarında yeni ortaklıklara özel önem veriyor.

Rusya, Özbekistan'ın önemli ticari ve ekonomik ortaklarından biri. İki ülke arasında işgücü göçü, sanayi kooperasyonu, ulaşım lojistiği, eğitim, enerji ve bölgeler arası işbirliği alanlarında geniş ilişkiler mevcut. Bu bağlamda, Sankt-Peterburg'daki görüşme ve forum kapsamındaki diyalogların pratik sonuçlarla zengin olması bekleniyor.

Mirziyoyev ve Putin arasındaki görüşme, ziyaretin en önemli siyasi bölümü olacak. Taraflar, stratejik ortaklık ve ittifak ilişkilerini daha da güçlendirmek, büyük ortak projeleri hayata geçirmek ve bölgedeki güncel konular hakkında fikir alışverişinde bulunabilir.

Böylece, Özbekistan Cumhurbaşkanı'nın Sankt-Peterburg ziyareti aynı anda siyasi diyalog, ekonomik forum ve enerji alanındaki önemli bir projeyle bağlantılı. Bu durum ziyaretin önemini daha da artırıyor.

Şimdi dikkatler, bugünkü üst düzey görüşmeye ve 5 Haziran'da gerçekleşecek St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu'nun ana etkinliklerine çevriliyor. Beklenen müzakereler ve anlaşmalar, Özbekistan'ın gelecekteki ekonomik işbirliği yönlerine yeni bir ivme kazandırabilir.