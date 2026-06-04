Cash App ödemeler için özel sihirli değnek tanıttı

·63·Teknoloji
Cash App ödemeler için özel sihirli değnek tanıttı

Cash App dijital cüzdanı perşembe günü yeni bir cihazı satışa sundu. Bu cihaz, kullanıcıların banka kartlarını el yapımı değneklerin içine yerleştirerek ödeme yaptıkları sosyal medya trendinden ilham almış. Şirket artık bu süreci resmileştirerek 25 dolarlık özel bir NFC değnek tanıttı. Techcrunch.com haber veriyor.

Yeni cihaz Cash App Card'a bağlıdır ve Visa sisteminin temassız ödemelerini destekleyen tüm terminallerde çalışır. Değneği etkinleştirmek için uygulamaya bağlamak yeterlidir, hesapta minimum bakiye bulunması gerekmez. Cihaz, çantaya veya kıyafete asılabilen özel bir halka ile donatılmıştır.

Şirketin belirttiğine göre, bu cihaz telefonun çantadan çıkarılmasının zahmetli olduğu konserlerde veya spor etkinliklerinde çok işe yarıyor. Ancak asıl amaç, ödeme sürecini daha eğlenceli ve sosyal hale getirmektir. Bu özellikle genç kullanıcılar, özellikle Z Kuşağı temsilcileri için tasarlanmış olup, doğum günleri veya bayram alışverişlerinde özgün bir atmosfer yaratır.

Güvenlik konusuna da özel önem verilmiştir. Kullanıcılar her ödeme için anlık bildirimler alır ve değneği istedikleri zaman uygulama üzerinden engelleyebilir. Cihaz kaybolursa, uzaktan devre dışı bırakma imkanı vardır. Block şirketinin donanım bölümü başkanı Thomas Templeton'un sözlerine göre, bu ödemeleri görünür ve sosyal kılmak için benzersiz bir fırsattır.

Cash App, önümüzdeki aylarda bu tür NFC etiketlerinin serisini genişletmeyi ve çeşitli şekillerde sınırlı seriler çıkarmayı planlıyor. Hatırlatalım, Block şirketine ait bu fintech platformu 2021'de gençler için hesapları, bu yıl ise 6 ila 12 yaş arası çocuklar için ebeveyn kontrollü banka kartlarını devreye almıştı.

Cash AppNFCFintechGadgetBlock
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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