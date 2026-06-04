Meta, içerik üreticileri için yeni yapay zeka asistanını tanıttı

Meta şirketi, Facebook platformunda içerik üreticileri için tasarlanmış yeni bir yapay zeka asistanını başlattığını duyurdu. Bu araç, yazarların içerik tarzına, performans metriklerine ve hedeflerine dayanarak kişiselleştirilmiş öneriler sunar. Artık kullanıcılar karmaşık grafikleri ve tabloları analiz etmek yerine, yapay zeka asistanından "Ne zaman gönderi paylaşmalıyım?" veya "Yorumlarda insanlar ne diyor?" gibi sorulara hızlı cevaplar alabiliyor. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Yeni asistan bir sohbet botu şeklinde olduğu için yazarlar, ek sorular sorarak izleyici kitlesinin zaman içinde nasıl değiştiği gibi konuları daha derinlemesine inceleyebilirler. Sistem sadece analitik veriler sunmakla kalmaz, aynı zamanda trend olan konuları ve müzikleri kullanarak yeni içerik fikirleri bulmaya da yardımcı olur. Şu anda bu özellik ABD, Kanada ve Hindistan'daki yaratıcılar için açık olup, gelecekte diğer ülkelerde de uygulanması planlanmaktadır.

Meta, bu adım ile kullanıcılarını TikTok ve YouTube gibi rakiplere kaptırmamayı hedefliyor. Ayrıca, uygulama içindeki yapay zeka asistanı, yazarların ChatGPT gibi üçüncü taraf araçlara olan ihtiyacını azaltarak onları Meta ekosisteminde daha fazla zaman geçirmeye teşvik ediyor. Bu da platformdaki etkinliği ve kullanıcı katılım oranını artırmaya hizmet ediyor.

Buna ek olarak Meta, Facebook Reels videoları için yapay zeka destekli çeviri özelliğine Arapça, Endonezce, Fransızca, Tayca ve Vietnamca dahil olmak üzere yeni diller ekledi. Yapay zeka çeviri sistemi, yazarın ses tonunu koruyarak konuşmayı başka bir dile çeviriyor. Ayrıca, dudak hareketlerini çeviriye uyumlu hale getiren dudak senkronizasyonu (lip-sync) özelliği de mevcut. Şirketin verilerine göre, şu anda her hafta yarım milyardan fazla kullanıcı Facebook platformunda yapay zeka ile çevrilen videoları izliyor.