Ugreen sıcaklık ve hızı gösteren yeni SSD modelini tanıttı

Computex 2026 fuarında Ugreen şirketi, yeni Neodrive Go 40s harici SSD'sini sergiledi. Cihazın en belirgin özelliği, içine entegre edilmiş dokunmatik durum ekranıdır. Şu an bu cihaz, nihai ürün konseptini yansıtan bir prototip olarak tanıtıldı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Cihazda pil bulunmuyor, bu nedenle ekran yalnızca USB üzerinden bağlandığında çalışır. Ugreen'in ana fikri, özel sistem yardımcı programlarına girmeden SSD durumunu mümkün olduğunca net bir şekilde göstermektir. Ekranda sürücü sıcaklığı, dosya kopyalama sırasındaki veri aktarım hızı ve bellek kaynağı (TBW göstergesi) yansıtılması planlanıyor.

Ayrıca fuarda USB bağlantı hızı ile ilgili bilgiler de ayrı olarak sergilendi. Şirketin niyetine göre, bu tür bilgiler sistem içinde gizli kalmadan, kullanıcı için "burada ve şimdi" modunda açık olmalıdır. Bir diğer olağandışı özellik ise dokunmatik ekran üzerinden şifre ile korumadır. Şifre, doğrudan ekrandaki sayısal klavye yardımıyla girilir.

Neodrive Go 40s modelinin piyasaya sürülme tarihi ve fiyatı henüz açıklanmadı. Bilindiği üzere, bu seri 1 TB, 2 TB ve 4 TB kapasiteli versiyonları içerecek.