HP ve Ferrari, özel Scuderia Ferrari AI PC dizüstü bilgisayarını tanıttı

HP, Ferrari ile iş birliği yaparak yarış otomobilleri tarzında tasarlanmış özel HP Limited Edition Scuderia Ferrari AI PC dizüstü bilgisayarını tanıttı. Cihazın tasarımı, doğrudan Scuderia Ferrari'nin mühendislik çözümlerinden ve estetiğinden ilham alarak oluşturuldu. Gövde, markanın geleneksel parlak kırmızı renginde olup, alt kısmında spor otomobillerin motor bölmesini andıran 2000'den fazla mikro dişli cam panel bulunmaktadır. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Görsel olarak dizüstü bilgisayar, touchpad'in üzerindeki ışık şeridi, kırmızı aydınlatmalı klavye ve karbon malzemeleri taklit eden unsurlarla öne çıkıyor. Şeffaf alt panel üzerinden soğutma sisteminin fanları ve ısı boruları görülebiliyor. HP, bu modelden toplam 4.999 adet üretileceğini ve her cihazın kendi bireysel seri numarasına sahip olacağını duyurdu.

Teknik özelliklerine göre dizüstü bilgisayar, 120 Hz yenileme hızına ve 3K Tandem OLED dokunmatik ekrana sahip 14 inçlik bir ekranla donatılmıştır. Cihaz, Intel Core Ultra X7 işlemci, 64 GB RAM ve yapay zeka görevleri için 180 TOPS performans sunan Copilot+ PC platformunda çalışmaktadır. Ayrıca HDMI 2.1, Thunderbolt ve USB-C gibi modern bağlantı noktalarına sahiptir.

Özel dizüstü bilgisayarın fiyatı 5.599 dolardır. Satışlar 12 Haziran'dan itibaren sadece 9 ülkede HP çevrimiçi mağazası üzerinden gerçekleştirilecektir. Alıcılara ayrıca Ferrari otomobillerinin iç mekanlarında kullanılan Poltrona Frau deri kılıf ve özel dijital materyal paketi sunulmaktadır.