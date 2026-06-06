HP ve Ferrari, özel Scuderia Ferrari AI PC dizüstü bilgisayarını tanıttı

·69·Teknoloji
HP ve Ferrari, özel Scuderia Ferrari AI PC dizüstü bilgisayarını tanıttı

HP, Ferrari ile iş birliği yaparak yarış otomobilleri tarzında tasarlanmış özel HP Limited Edition Scuderia Ferrari AI PC dizüstü bilgisayarını tanıttı. Cihazın tasarımı, doğrudan Scuderia Ferrari'nin mühendislik çözümlerinden ve estetiğinden ilham alarak oluşturuldu. Gövde, markanın geleneksel parlak kırmızı renginde olup, alt kısmında spor otomobillerin motor bölmesini andıran 2000'den fazla mikro dişli cam panel bulunmaktadır. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Görsel olarak dizüstü bilgisayar, touchpad'in üzerindeki ışık şeridi, kırmızı aydınlatmalı klavye ve karbon malzemeleri taklit eden unsurlarla öne çıkıyor. Şeffaf alt panel üzerinden soğutma sisteminin fanları ve ısı boruları görülebiliyor. HP, bu modelden toplam 4.999 adet üretileceğini ve her cihazın kendi bireysel seri numarasına sahip olacağını duyurdu.

Teknik özelliklerine göre dizüstü bilgisayar, 120 Hz yenileme hızına ve 3K Tandem OLED dokunmatik ekrana sahip 14 inçlik bir ekranla donatılmıştır. Cihaz, Intel Core Ultra X7 işlemci, 64 GB RAM ve yapay zeka görevleri için 180 TOPS performans sunan Copilot+ PC platformunda çalışmaktadır. Ayrıca HDMI 2.1, Thunderbolt ve USB-C gibi modern bağlantı noktalarına sahiptir.

Özel dizüstü bilgisayarın fiyatı 5.599 dolardır. Satışlar 12 Haziran'dan itibaren sadece 9 ülkede HP çevrimiçi mağazası üzerinden gerçekleştirilecektir. Alıcılara ayrıca Ferrari otomobillerinin iç mekanlarında kullanılan Poltrona Frau deri kılıf ve özel dijital materyal paketi sunulmaktadır.

HPFerrariDizüstü BilgisayarIntel Core UltraCopilot+
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

NVIDIA ve AMD şart değil: DeepSeek V4, Huawei çiplerinde eğitildiNVIDIA ve AMD şart değil: DeepSeek V4, Huawei çiplerinde eğitildiBugün, 08:53ABD mahkemelerinde yeni sorun: Yapay zeka dava dilekçelerini artırıyorABD mahkemelerinde yeni sorun: Yapay zeka dava dilekçelerini artırıyorBugün, 08:52Sberbank, yapay zekalı ilk ödeme terminalini tanıttıSberbank, yapay zekalı ilk ödeme terminalini tanıttıBugün, 08:51Rusya'da uydu üzerinden mobil iletişim testleri başlıyorRusya'da uydu üzerinden mobil iletişim testleri başlıyorBugün, 08:21Elon Musk: Veri merkezleri Ay'dan roket olmadan fırlatılabilirElon Musk: Veri merkezleri Ay'dan roket olmadan fırlatılabilirBugün, 07:5710.000 mAh pil ve 185 Hz ekran: Snapdragon 8 Gen 6 ilk kez testte10.000 mAh pil ve 185 Hz ekran: Snapdragon 8 Gen 6 ilk kez testteBugün, 07:26
İlanlarİş birliği
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Bilim insanları insan saçı kalınlığından 10 bin kat daha ince güneş hücreleri geliştirdi
Bilim insanları insan saçı kalınlığından 10 bin kat daha ince güneş hücreleri geliştirdi
Honor 600 Super Edition ve Honor 600 Pro tanıtım öncesi sızdırıldı
Honor 600 Super Edition ve Honor 600 Pro tanıtım öncesi sızdırıldı
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera ve 8600 mAh batarya ile
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera ve 8600 mAh batarya ile
Mars toprağından yapı malzemesi üreten mikroplar keşfedildi
Mars toprağından yapı malzemesi üreten mikroplar keşfedildi
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
Xiaomi Air akıllı telefonu iptal edildi: 200 MP kamera ve ultra ince gövde
Xiaomi Air akıllı telefonu iptal edildi: 200 MP kamera ve ultra ince gövde