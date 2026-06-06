iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max maketleri ilk kez canlı videoda gösterildi

Teknoloji blogcusu ve sızdırmacı Sahil Karoul, ağlarda büyük yankı uyandıran özel bir video yayınladı. Videoda iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modellerinin dört yeni renkteki gerçekçi maketleri yer alıyor. Cihazlar koyu siyah, mavi, klasik gümüş-beyaz ve en önemlisi koyu kiraz (Dark Cherry) renklerinde tanıtıldı. Konuyla ilgili olarak Ixbt.com haber veriyor.

Son sızıntılara göre, Dark Cherry rengi 2026 sonbaharının ana hiti olacak ve mevcut koyu turuncu rengin yerini alacak. iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max tanıtımı geleneksel olarak 2026 yılının Eylül ayına planlanıyor.

Yeni akıllı telefonların kasası tek parça alüminyum alaşımdan üretilecek, kamera bloğu ise Ceramic Shield koruyucu cam ile kaplanacak. Cihazların hafifçe kalınlaşması bekleniyor: iPhone 18 Pro Max modelinin kamera çıkıntısı dahil kalınlığı 13,77 mm olacak (önceki modelde 12,92 mm idi). Bu, daha büyük bir fotoğraf modülü ve geliştirilmiş optiğe işaret ediyor.

Teknik açıdan akıllı telefonların, TSMC'nin 2 nanometrelik teknolojik sürecine dayanan ilk A20 Pro çipi ile donatılması bekleniyor. Hatırlatma olarak, Sahil Karoul daha önce Samsung Galaxy S26 Ultra fotoğraflarını ve iPhone Fold prototiplerini resmi duyurudan çok önce doğru bir şekilde ifşa etmesiyle tanınıyordu.