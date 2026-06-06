David Villa, Messi'nin futbol tarihindeki büyüklüğünü bir kez daha kabul etti

·83·Spor
David Villa, Messi'nin futbol tarihindeki büyüklüğünü bir kez daha kabul etti

Katalonya'nın Barcelona kulübü ve İspanya milli takımının efsanevi forveti David Villa, bir zamanlar aynı takımda top koşturduğu değerli takım arkadaşı, futbol büyücüsü Lionel Messi hakkında samimi ve hayranlık dolu düşüncelerini paylaştı.

Dünya futbolu tarihinde kendine özgü bir yere sahip olan bu iki yıldızın Camp Nou'daki muhteşem iş birliği hâlâ taraftarların hafızasında. El Guaje (David Villa'nın lakabı), Arjantinli fenomenin sadece milyonların oyununa değil, genel olarak dünya sporuna gösterdiği eşsiz etkiyi özellikle vurguladı.

Attığım gollerin neredeyse tamamında Messi'nin katkısı var

David Villa, Barcelona formasıyla geçirdiği verimli yılları hatırlarken, Messi'nin sahadaki harika pasları ve takım arkadaşlarını gol pozisyonuna sokmadaki benzersiz yeteneğine yüksek puan verdi.

Messi'nin futbol ve genel olarak spor dünyasına gösterdiği etkiyi kesinlikle inkâr etmek imkânsızdır, bu etki eşsizdir. Barcelona kadrosunda oynadığım dönemde rakip kalelere toplam 49 gol atmaya muvaffak oldum. En ilginç yanı, bu gollerin neredeyse tamamı tam olarak Leo'nun sihirli ve ustaca paslarının ardından gerçekleşti, diye itiraf etti İspanyol golcü.

Efsanevi forvet sözlerine devam ederken, futbol dünyasında Leo'ya eşit başka bir figürün olmadığını kesin bir dille vurguladı:

Kariyerim boyunca onun gibi benzersiz ve olağanüstü yetenekli bir oyuncu hiç görmedim. Messi, şüphesiz dünyanın en iyi futbolcusudur.

Tarihi dönem: Korkunç tandemin sihirli rakamları

İspanya futbolu tarihinin en büyük golcüsü olarak kabul edilen David Villa, 2010'dan 2013'e kadar Blaugrana'nın onurunu korudu. Tam olarak bu üç yıllık altın dönemde, Arjantinli dahiyle birlikte La Liga ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gerçek bir fırtına estirdi.

Futbolcu statüsü

Kulüpteki faaliyet dönemi

Barcelona'daki gol sayısı

David Villa (İspanya milli takımı rekorcusu)

2010–2013 yılları

49 gol (çoğunluğu Messi asistlerinden)

Zamin yorumu: Pep Guardiola döneminde Barcelona'nın yenilmez bir güce dönüşmesinde David Villa'nın hücum hattındaki ve kanatlardaki yeteneği çok büyük rol oynadı. Ancak Villa gibi büyük bir golcünün bile Messi karşısında baş eğip onun üstünlüğünü kabul etmesi, Leo'nun sadece bireysel olarak değil, takım arkadaşlarını da üst seviyeye taşıyan gerçek bir lider olduğunun kanıtıdır. Bu iki yıldızın sahadaki uyumu, Katalan kulübü tarihinin en güzel sayfalarından biridir.

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BarcelonaLionel MessiDavid VillaİspanyaCamp Nou
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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