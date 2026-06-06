Roskosmos Başkanı Dmitriy Bakanov'a göre, modern görevler Dünya'nın uzaktan algılama uydularından şu ankinden çok daha yüksek hassasiyet gerektiriyor. Ona göre, özellikle navigasyon ve insansız sistemlerin kullanımı alanında bir metrelik hassasiyet seviyesi yetersiz kaldı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu'nda konuşan Bakanov, dronların ve insansız cihazların gelişiminin desimetre hassasiyetine geçişi zorunlu kıldığını belirtti. Uzmanın görüşüne göre, mesele sadece askeri operasyonlar için değil, sivil ihtiyaçlar için de son derece önemli olan onlarca santimetrelik hassasiyetle ilgilidir.

Roskosmos, 2032 yılına kadar kurumları ultra yüksek hassasiyetli kartografik verilerle sağlamayı planlıyor. Gelecekteki görevleri çözmek için yaklaşık 20 cm seviyesinde bir detaylandırma bekleniyor; bu da coğrafi verilerin ve navigasyon hizmetlerinin kalitesini önemli ölçüde artıracak.