Google, Elon Musk'ın süper bilgisayarı için ayda yaklaşık 1 milyar dolar ödüyor

·38·Teknoloji
Google, Elon Musk'ın süper bilgisayarı için ayda yaklaşık 1 milyar dolar ödüyor

Google şirketi, yapay zeka sistemlerini geliştirmek amacıyla SpaceX ile hesaplama kaynaklarının kiralanmasına ilişkin büyük bir anlaşma imzaladı. Açıklanan belgelere göre, Ekim 2026'dan Haziran 2029'a kadar Google, yaklaşık 110.000 adet NVIDIA grafik işlemcisi, merkezi işlemci ve bellek altyapısını kullanmak için her ay 920 milyon dolar ödeyecek. Sözleşmenin toplam değerinin tüm dönem için 30 milyar doları aşması bekleniyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Bu anlaşma, kapsamı açısından SpaceX ve Anthropic arasındaki önceki sözleşmeye yakın sayılıyor. Mayıs ayının sonunda Anthropic şirketi, Memphis yakınlarındaki Colossus 1 veri merkezinin tüm hesaplama gücünü kullanmak için ayda 1,25 milyar dolar ödemeyi kabul etmişti. Başlangıçta xAI'nin ihtiyaçları için inşa edilen bu tesis, şu anda SpaceX yapısına dahil.

SpaceX'in CEO'su Elon Musk, IPO sürecine hazırlanan şirketin, Colossus veri merkezi kümelerini Anthropic şirketine yapay zeka eğitimi için sadece altı aylığına kiralamayı kabul ettiğini açıkladı. Ancak, anlaşmanın birkaç yıl daha uzatılabileceğini de排除 etmedi.

Google yetkililerinin açıklamasına göre, bu sözleşme Gemini Enterprise platformuna ve şirketin diğer yapay zeka hizmetlerine beklenmedik şekilde yüksek talep ile ilgili. Şirket, devasa hesaplama kaynaklarına sahip olmasına rağmen, müşterilere hizmet vermek için ek kapasiteye ihtiyaç duydu. Sözleşmede, 31 Aralık 2026'dan sonra 90 günlük bildirimle anlaşmayı feshetme imkanı da öngörülüyor.

GoogleSpaceXNVIDIAYapay ZekaElon Musk
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

NVIDIA ve AMD şart değil: DeepSeek V4, Huawei çiplerinde eğitildiNVIDIA ve AMD şart değil: DeepSeek V4, Huawei çiplerinde eğitildiBugün, 08:53ABD mahkemelerinde yeni sorun: Yapay zeka dava dilekçelerini artırıyorABD mahkemelerinde yeni sorun: Yapay zeka dava dilekçelerini artırıyorBugün, 08:52Sberbank, yapay zekalı ilk ödeme terminalini tanıttıSberbank, yapay zekalı ilk ödeme terminalini tanıttıBugün, 08:51Rusya'da uydu üzerinden mobil iletişim testleri başlıyorRusya'da uydu üzerinden mobil iletişim testleri başlıyorBugün, 08:21Elon Musk: Veri merkezleri Ay'dan roket olmadan fırlatılabilirElon Musk: Veri merkezleri Ay'dan roket olmadan fırlatılabilirBugün, 07:5710.000 mAh pil ve 185 Hz ekran: Snapdragon 8 Gen 6 ilk kez testte10.000 mAh pil ve 185 Hz ekran: Snapdragon 8 Gen 6 ilk kez testteBugün, 07:26
İlanlarİş birliği
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Bilim insanları insan saçı kalınlığından 10 bin kat daha ince güneş hücreleri geliştirdi
Bilim insanları insan saçı kalınlığından 10 bin kat daha ince güneş hücreleri geliştirdi
Honor 600 Super Edition ve Honor 600 Pro tanıtım öncesi sızdırıldı
Honor 600 Super Edition ve Honor 600 Pro tanıtım öncesi sızdırıldı
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera ve 8600 mAh batarya ile
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera ve 8600 mAh batarya ile
Mars toprağından yapı malzemesi üreten mikroplar keşfedildi
Mars toprağından yapı malzemesi üreten mikroplar keşfedildi
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
Xiaomi Air akıllı telefonu iptal edildi: 200 MP kamera ve ultra ince gövde
Xiaomi Air akıllı telefonu iptal edildi: 200 MP kamera ve ultra ince gövde