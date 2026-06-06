Google, Elon Musk'ın süper bilgisayarı için ayda yaklaşık 1 milyar dolar ödüyor

Google şirketi, yapay zeka sistemlerini geliştirmek amacıyla SpaceX ile hesaplama kaynaklarının kiralanmasına ilişkin büyük bir anlaşma imzaladı. Açıklanan belgelere göre, Ekim 2026'dan Haziran 2029'a kadar Google, yaklaşık 110.000 adet NVIDIA grafik işlemcisi, merkezi işlemci ve bellek altyapısını kullanmak için her ay 920 milyon dolar ödeyecek. Sözleşmenin toplam değerinin tüm dönem için 30 milyar doları aşması bekleniyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Bu anlaşma, kapsamı açısından SpaceX ve Anthropic arasındaki önceki sözleşmeye yakın sayılıyor. Mayıs ayının sonunda Anthropic şirketi, Memphis yakınlarındaki Colossus 1 veri merkezinin tüm hesaplama gücünü kullanmak için ayda 1,25 milyar dolar ödemeyi kabul etmişti. Başlangıçta xAI'nin ihtiyaçları için inşa edilen bu tesis, şu anda SpaceX yapısına dahil.

SpaceX'in CEO'su Elon Musk, IPO sürecine hazırlanan şirketin, Colossus veri merkezi kümelerini Anthropic şirketine yapay zeka eğitimi için sadece altı aylığına kiralamayı kabul ettiğini açıkladı. Ancak, anlaşmanın birkaç yıl daha uzatılabileceğini de排除 etmedi.

Google yetkililerinin açıklamasına göre, bu sözleşme Gemini Enterprise platformuna ve şirketin diğer yapay zeka hizmetlerine beklenmedik şekilde yüksek talep ile ilgili. Şirket, devasa hesaplama kaynaklarına sahip olmasına rağmen, müşterilere hizmet vermek için ek kapasiteye ihtiyaç duydu. Sözleşmede, 31 Aralık 2026'dan sonra 90 günlük bildirimle anlaşmayı feshetme imkanı da öngörülüyor.