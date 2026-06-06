Avrupa transfer pazarında ve futbol sahnesinde beklenmedik ve sansasyonel jeopolitik dönüşler devam ediyor. 2024 'Altın Top' (Ballon d'Or) sahibi ve dünyanın en güçlü orta sahalarından biri olan Rodri Hernandez'i kadrosuna katmayı uzun süredir hedefleyen Madrid'in 'Real' kulübü yönetimi, bu plandan beklenmedik bir şekilde vazgeçti.

İçeriden gelen bilgilere göre, 'Kraliyet Kulübü'nün' başkanı Florentino Perez, 'Manchester City'nin' tecrübeli ve yetenekli orta saha oyuncusunu Madrid'e getirme fikrinden tamamen caydı.

Doğrudan görüşmeler ve transferin durdurulması

Bu devrim niteliğindeki haberi, ünlü spor gazetecisi ve kaynak Matteo Moretto, İspanya'nın prestijli 'Marca' yayınına verdiği özel röportajda resmi olarak ifşa etti. Sözlerine göre, iki dev kulüp arasında bu konuda gizli temaslar kuruldu:

'Bana ulaşan güvenilir bilgilere göre, 'Real Madrid' ve 'Manchester City' yönetimi arasında doğrudan bir diyalog gerçekleşti. Şu anda İngiliz kulübünün yetkilileri, Madrid tarafının Rodri'yi satın alma niyetinden vazgeçtiğini çok iyi biliyor. Dürüst olmak gerekirse, Florentino Perez şu anda Rodri'nin transferini hiç istemiyor ve bu konudaki tüm müzakereler durduruldu, herhangi bir ilerleme yok' dedi Moretto.

Rodri'nin mevcut sözleşmesi ve piyasa değeri

İngiliz futbolunda Josep Guardiola'nın taktik şemalarının ana temeli olarak görülen İspanyol yıldızın mevcut durumu ve istatistikleri şu şekildedir:

Oyuncunun statüsü Sözleşme süresi Geçen sezonki performansı 'Transfermarkt' değeri 2024 'Altın Top' sahibi 2027 yazına kadar 33 maç / 2 gol 50 milyon euro

Bu rakamlar Rodri'nin hâlâ yüksek seviyede olduğunu gösterse de, Madrid devi'nin transfer politikasının başka bir yöne kaydığı açıkça görülüyor.

Arka plan: Rodri'nin 'Real Madrid'e transferi hakkındaki dedikodular uzun süredir gündemi meşgul ediyordu. Birçoğu onu Toni Kroos'tan sonra Madrid'in orta sahasını yönetecek ideal figür olarak görüyordu. Ancak Florentino Perez'in bu kararı, 'Real'in Federico Valverde, Eduardo Camavinga ve Aurelien Tchouameni gibi genç yıldızlara tam güven duyduğunu gösteriyor. Kulüp, Rodri için büyük meblağlar harcamak yerine iç dengesini korumayı tercih etti. Bu da 'Manchester City' için büyük bir zaferdir.

Dünya futbolundaki en sansasyonel transfer haberlerini, üst düzey kulüplerin gizli stratejilerini ve özel spor kaynaklarını her zaman Zamin sayfalarında bizimle birlikte takip edin!