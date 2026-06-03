Guli Asalxo‘jayeva üçüncü kez torun sahibi oldu

·791·Kültür
Guli Asalxo‘jayeva üçüncü kez torun sahibi oldu

Şarkıcı Guli Asalxo‘jayeva’nın ailesinde bir mutluluk daha yaşandı. Ünlü sanatçı, 28 Mayıs’ta üçüncü kez büyükanne olma sevincini tattı. Bu müjdeli haber, yalnızca aile üyeleri tarafından değil, hayranları tarafından da büyük bir coşkuyla karşılandı.

Şarkıcı, sosyal medya hesabından bebeği karşılama anlarına dair samimi fotoğraf ve videolar paylaştı. Bu karelerde aile üyelerinin sevinci, sevgisi ve heyecanı açıkça hissediliyor.

Öğrenildiğine göre, yeni doğan bebeğe Zubayr adı verildi. Bu isim hayranlar tarafından da sıcak karşılandı ve yorumlarda bebeğe iyi dilekler sunuluyor.

Biz de Guli Asalxo‘jayeva’yı ve yakınlarını bu mutlu olay nedeniyle yürekten kutluyoruz. Küçük Zubayr’a sağlık, mutluluk ve parlak bir gelecek diliyoruz.

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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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Guli Asalxo‘jayeva üçüncü kez torun sahibi oldu – Zamin.uz, 03.06.2026