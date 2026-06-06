Luka Modrić'in Real Madrid'e yeni bir pozisyonda dönmesi bekleniyor

Dünya futbolunun efsanelerinden biri, Hırvat sihirli orta saha Luka Modrić'in kariyerinde keskin ve beklenmedik bir dönüm noktası yaşanıyor. Deneyimli oyun kurucu Apenin Yarımadası'ndan ayrılmaya karar verdi. Buna, Milan'ın tamamlanan sezon sonuçlarına göre UEFA Şampiyonlar Ligi (UŞL) biletini alamaması ana neden oldu.

Ancak 'rossoneri' taraftarlarını üzen bu haber, Madrid'de büyük bir sevinçle karşılanıyor. İtalya'nın prestijli Tuttosport gazetesinin gazetecileri tarafından yayılan sansasyonel bilgilere göre, Real Madrid yönetimi efsanesini acilen geri getirmeyi planlıyor.

Sahada değil, perde arkasında: Modrić'e hangi pozisyon verilecek?

'Kraliyet Kulübü', Luka Modrić'i Madrid'e futbolcu olarak değil, tamamen yeni bir statüde davet ediyor. Kulüp başkanı Florentino Pérez ve ekibi, Hırvat dahi için iki ana seçenek hazırladı:

Teknik kadroda yer: Luka Modrić, devasa futbol zekası ve tecrübesiyle takımın yeni teknik direktörünün yardımcısı olarak göreve başlayabilir.

İdari yönetim sistemi: İkinci cazip seçenek ise Luka'yı kulüp yönetimine dahil etmek ve ona yüksek düzeyde idari (menajerlik) pozisyonlardan birini vermek.

Tarihi bağlılık ve Milan'daki son sezon istatistikleri

Luka Modrić, Real Madrid için yabancı değil. 2012'den 2025'e kadar tam 13 yıl boyunca Santiago Bernabéu'da top koşturdu, defalarca UŞL ve La Liga kupalarını kaldırdı ve 'Altın Top' ödülüne layık görüldü.

İtalya Serie A'daki son sezonu da fena geçmedi, ancak takım sonucu kıdemli futbolcuyu tatmin etmedi:

Oynadığı Kulüp Sezon Maçları Attığı Goller Asistleri Sözleşme Bitişi Milan 34 2 4 Haziran 2026

Arka Plan: Luka Modrić'in Madrid'e dönüşü haberleri, Real taraftarları için gerçek bir bayram hediyesi oldu. Zinedine Zidane da kariyerini bitirip tam olarak bu sistem üzerinden büyük bir teknik direktöre dönüşmüştü. Modrić'in oyunu okuma yeteneği, Madridlilerin yeni nesil temsilcileri için şüphesiz büyük bir ders olacak. Sahada olmasa da, evine,熟悉的 'kraliyet ailesi'nin kucağına dönüyor.

Real Madrid kampındaki en sıcak iç haberleri ve dünya futbolu yıldızlarının teknik direktörlük kariyerlerine dair özel haberleri her zaman Zamin sayfalarında bizimle birlikte takip edin!