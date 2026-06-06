Ebola'ya Karşı Uydu Kalkanı: Starlink Afrika'ya Yardım Ediyor

Starlink şirketi, acil bir insani yardım misyonu kapsamında Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (Africa CDC) 150 adet uydu interneti kitini ücretsiz olarak sağladı. Bu yardım, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Ituri eyaletinde yayılan Ebola (Bundibugyo suşu) salgınıyla mücadeleye yönelik. Bu uzak ve ulaşılması zor bölgelerde karasal iletişim altyapısı neredeyse yok. Ixbt.com haber veriyor.

Alçak Dünya yörüngesindeki binlerce uydu sayesinde Starlink, epidemiyolojik gözetim ve iletişim izleme verilerinin gerçek zamanlı iletimini sağlar. Bu, tıbbi tesisler ve acil müdahale merkezleri arasındaki iletişimi iyileştirirken, lojistik ve tedarik zinciri koordinasyonunu güçlendirir. Ayrıca sistem, tehlikeli bölgelerde çalışan personel arasında bilgi alışverişini ve eğitim süreçlerini kolaylaştırır.

Daha önce yüksek hızlı ve düşük gecikmeli iletişim kurmak için ağır ekipmanlar ve yıllar süren karmaşık projeler gerekirdi. Starlink ile tüm gerekli cihazlar küçük bir kutuya sığar ve sırt çantasında taşınabilir. Geleneksel karasal altyapı kısıtlamalarından bağımsız olan bu sistem, uzman yardımı olmadan birkaç dakika içinde çalıştırılabilir.

Africa CDC yetkilileri, Starlink şirketine zamanında sağlanan yardım ve kıtadaki sağlık acil durumlarıyla mücadeledeki katkısı için teşekkür etti. Starlink şu anda dünyadaki en popüler uydu internet sistemi olup, 160 ülkede 12 milyondan fazla aboneye hizmet vermektedir.

Şirket gelişmeye devam ediyor: 2026 yılında Starship roketiyle yeni nesil V3 uydularının fırlatılması planlanıyor. Bu güncellemenin hizmet kapasitesini birkaç kat artırması bekleniyor. Daha önce Starlink'in Bolivya'nın ücra bölgelerindeki 14 okula yüksek hızlı internet sağladığı bildirilmişti.