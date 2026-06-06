Arne Slot İngiltere Premier Lig teklifini reddetti

·100·Spor
Arne Slot İngiltere Premier Lig teklifini reddetti

Liverpool'ın eski teknik direktörü Arne Slot, İngiltere Premier Lig'e dönüş fırsatını geri çevirdi. Edinilen bilgilere göre uzman, Fulham'dan gelen teklifi reddetti. Londra ekibi, Portekiz'in Benfica kulübüne giden Silva'nın yerine uygun bir aday arıyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Arne Slot geçen hafta Liverpool tarafından görevden alınmıştı. Takımı şampiyonluğa taşımasına rağmen, kupasız geçen son sezon ve beşincilik yönetimin kararında etkili oldu. Şu anda Anfield'da yerini Andoni Iraola almış durumda.

Hollandalı gazeteci Marcel van der Kraan'ın verdiği bilgilere göre Slot şu anda kulüp düzeyindeki işler yerine milli takımı çalıştırmayı tercih ediyor. Özellikle Ronald Koeman Dünya Kupası'ndan sonra görevinden ayrılırsa, Slot'un Hollanda milli takımı için ana aday olması bekleniyor.

Arne Slot, Liverpool yönetiminde 113 maçta 66 galibiyet aldı. Son transfer penceresinde kulüp 450 milyon sterlinden fazla harcama yapmasına rağmen beklenen sonuçlara ulaşılamadı. Şu anda teknik direktöre Milan tarafından da ilgi olduğu söyleniyor.

Arne SlotLiverpoolFulhamİngiltere Premier LigiTransferler
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Liverpool, Burnley savunmacısı Maxime Estève'yi satın almak istiyorLiverpool, Burnley savunmacısı Maxime Estève'yi satın almak istiyorBugün, 09:14Chelsea, Marc Cucurella'nın yerine yeni bir defansif oyuncu aramaya başladıChelsea, Marc Cucurella'nın yerine yeni bir defansif oyuncu aramaya başladıBugün, 09:06Max Holloway, Conor McGregor ile yaklaşan dövüş hakkında konuştuMax Holloway, Conor McGregor ile yaklaşan dövüş hakkında konuştuBugün, 09:01Bavyera, Ismael Saibari transferi için görüşmelere başladıBavyera, Ismael Saibari transferi için görüşmelere başladıBugün, 08:56Real Madrid, Michael Olise için 150 milyon euroluk teklif hazırlıyorReal Madrid, Michael Olise için 150 milyon euroluk teklif hazırlıyorBugün, 08:53Mbappe, Dünya Kupası'nda Ronaldo ve Neymar'a karşı oynamak istiyorMbappe, Dünya Kupası'nda Ronaldo ve Neymar'a karşı oynamak istiyorBugün, 08:49
İlanlarİş birliği
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Orta Asya'nın en değerli futbolcuları sıralaması açıklandı
Orta Asya'nın en değerli futbolcuları sıralaması açıklandı
İspanyol basını Husanov'u Dünya Kupası'na gidemeyecekler listesine ekledi
İspanyol basını Husanov'u Dünya Kupası'na gidemeyecekler listesine ekledi
Avrupa'nın dev kulüpleri Abdukodir Khusanov ile ilgileniyor
Avrupa'nın dev kulüpleri Abdukodir Khusanov ile ilgileniyor
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Sindarov ve Kasparov buluşması nesillerin sembolü oldu
Sindarov ve Kasparov buluşması nesillerin sembolü oldu
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Harry Kane penaltıyı neden kaçırdı? "Kirli oyun" ifşa oldu
Harry Kane penaltıyı neden kaçırdı? "Kirli oyun" ifşa oldu