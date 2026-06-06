Arne Slot İngiltere Premier Lig teklifini reddetti

Liverpool'ın eski teknik direktörü Arne Slot, İngiltere Premier Lig'e dönüş fırsatını geri çevirdi. Edinilen bilgilere göre uzman, Fulham'dan gelen teklifi reddetti. Londra ekibi, Portekiz'in Benfica kulübüne giden Silva'nın yerine uygun bir aday arıyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Arne Slot geçen hafta Liverpool tarafından görevden alınmıştı. Takımı şampiyonluğa taşımasına rağmen, kupasız geçen son sezon ve beşincilik yönetimin kararında etkili oldu. Şu anda Anfield'da yerini Andoni Iraola almış durumda.

Hollandalı gazeteci Marcel van der Kraan'ın verdiği bilgilere göre Slot şu anda kulüp düzeyindeki işler yerine milli takımı çalıştırmayı tercih ediyor. Özellikle Ronald Koeman Dünya Kupası'ndan sonra görevinden ayrılırsa, Slot'un Hollanda milli takımı için ana aday olması bekleniyor.

Arne Slot, Liverpool yönetiminde 113 maçta 66 galibiyet aldı. Son transfer penceresinde kulüp 450 milyon sterlinden fazla harcama yapmasına rağmen beklenen sonuçlara ulaşılamadı. Şu anda teknik direktöre Milan tarafından da ilgi olduğu söyleniyor.