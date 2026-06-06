Startup-Gründer teilen Horrorgeschichten über Venture-Investoren

Für Tech-Startup-Gründer ist die Suche nach Investitionen bei Venture-Capitalisten (VCs) eine besondere Herausforderung. Dieser Prozess endet jedoch oft in unerwarteten und bizarren Situationen. Diese Woche zog eine von Greg Isenberg im sozialen Netzwerk X gestartete Diskussion die Aufmerksamkeit Tausender Nutzer auf sich. Isenberg berichtete, wie während eines Treffens mit einer der renommiertesten Venture-Firmen ein Senior Partner 30 Minuten lang einschlief, alle das Meeting jedoch fortsetzten, als wäre nichts geschehen. Techcrunch.com berichtet .

Interessanterweise bedeutet Einschlafen nicht immer eine Absage. Unternehmer wie Zynga-Gründer Mark Pincus und First Round Capital-Partnerin Liz Wessel gaben bekannt, dass sie später Investitionsangebote (Term Sheets) von Investoren erhielten, die während der Meetings eingeschlafen waren. Wessel betonte sogar, dass sie das Angebot eines Investors abgelehnt habe, der damals auf der berühmten „Midas“-Liste stand, was den Venture-Kapitalisten überraschte.

In den Diskussionen wurden nicht nur schlafbezogene Vorfälle, sondern auch Fälle finanziellen Fehlverhaltens erwähnt. Einige Gründer schrieben über Investoren, die in letzter Minute von Deals zurücktraten oder verschwanden, ohne Geld zu überweisen (Ghosting). Am überraschendsten war, dass einige Investoren weiterhin Berichte von Unternehmen forderten oder einen Anteil am Umsatz verlangten, obwohl sie nicht investiert hatten.

Uber-Mitgründer Travis Kalanick teilte ebenfalls eine Geschichte über seine Entschlossenheit. Er erzählte, wie er einem Investor, der versuchte, einem Meeting zu entkommen, bis zu dessen Auto folgte, einstieg und seinen Pitch auf dem Beifahrersitz beendete. Solche Geschichten zeigen, wie komplex und manchmal absurd das Investitionsumfeld im Silicon Valley sein kann.