IBM wird der Vertuschung großer Cyberangriffe beschuldigt

·60·Technologie
IBM wird der Vertuschung großer Cyberangriffe beschuldigt

William Barlow, ehemaliger Vizepräsident für Cybersicherheit bei IBM, warf dem Konzern vor, mehrere große Datenpannen aus dem letzten Jahrzehnt vertuscht zu haben. Laut Gerichtsdokumenten, die 2020 eingereicht und diese Woche veröffentlicht wurden, wurde das Netzwerk von IBM zwischen 2013 und 2016 wiederholt von ausländischen Regierungen, insbesondere chinesischen Hackern, kompromittiert, doch das Unternehmen informierte weder die Öffentlichkeit noch staatliche Stellen. Berichtet von Techcrunch.com berichtet .

In seiner Klage betont Barlow, dass das Kernnetzwerk von IBM regelmäßig von ausländischen Staatsagenten kompromittiert und Daten häufig gestohlen wurden. Insbesondere wird behauptet, dass die mit der chinesischen Regierung verbundene Gruppe APT 10 mehr als 56.000 Mal Zugriff auf das Unternehmensnetzwerk erlangte. Diese Gruppe erhielt auch Zugang zu Daten, die in Partnerschaft mit AT&T gespeichert waren.

Berichten zufolge warnte die Five-Eyes-Allianz (Geheimdienste der USA, Großbritanniens, Kanadas, Australiens und Neuseelands) IBM im Jahr 2017 vor dem Cyberangriff. Eine daraufhin durchgeführte interne Untersuchung bestätigte, dass Hacker tief in das System eingedrungen waren, doch das Unternehmen konnte das Ausmaß des Angriffs nicht vollständig ermitteln, da es keine Netzwerk-Zugriffsprotokolle (Logs) aufbewahrte.

IBM-Sprecher Miki Carver wies diese Vorwürfe zurück, erklärte, dass das Justizministerium eine Intervention abgelehnt habe, und zeigte sich überzeugt, dass das Unternehmen im Rahmen des Gesetzes gehandelt habe. Dennoch führt die Vertuschung solcher Vorfälle durch ein Unternehmen, das ein wichtiger Cybersicherheitsanbieter für die US-Bundesregierung ist, zu erheblichen Debatten in der Branche.

IBMCybersicherheitHackerAPT 10Datendiebstahl
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Elon Musk: Rechenzentren könnten vom Mond ohne Raketen gestartet werdenElon Musk: Rechenzentren könnten vom Mond ohne Raketen gestartet werdenHeute, 07:5710.000-mAh-Akku und 185-Hz-Display: Snapdragon 8 Gen 6 erstmals im Test10.000-mAh-Akku und 185-Hz-Display: Snapdragon 8 Gen 6 erstmals im TestHeute, 07:26Samsung Galaxy S27 Pro: Interessantere Kamera und kompakterer Bildschirm als das Ultra-ModellSamsung Galaxy S27 Pro: Interessantere Kamera und kompakterer Bildschirm als das Ultra-ModellHeute, 07:23Satellitenschild gegen Ebola: Starlink hilft AfrikaSatellitenschild gegen Ebola: Starlink hilft AfrikaHeute, 06:55Google zahlt fast 1 Milliarde Dollar monatlich für Elon Musks SupercomputerGoogle zahlt fast 1 Milliarde Dollar monatlich für Elon Musks SupercomputerHeute, 06:54
AnzeigenPartnerschaft
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

Warum kann Googles KI ihren eigenen Namen nicht richtig schreiben?
Warum kann Googles KI ihren eigenen Namen nicht richtig schreiben?
Wissenschaftler haben Solarzellen entwickelt, die 10.000-mal dünner als ein menschliches Haar sind
Wissenschaftler haben Solarzellen entwickelt, die 10.000-mal dünner als ein menschliches Haar sind
Honor 600 Super Edition und Honor 600 Pro vor der Vorstellung enthüllt
Honor 600 Super Edition und Honor 600 Pro vor der Vorstellung enthüllt
Honor 600 Pro in China vorgestellt: 200-MP-Kamera und 8000-mAh-Akku
Honor 600 Pro in China vorgestellt: 200-MP-Kamera und 8000-mAh-Akku
Honor 600 Smart Edition: Mit 200 MP Kamera und 8600 mAh Akku
Honor 600 Smart Edition: Mit 200 MP Kamera und 8600 mAh Akku
Mikroben entdeckt, die Baumaterial aus Marsboden erzeugen
Mikroben entdeckt, die Baumaterial aus Marsboden erzeugen
iPhone 18 Pro Farben enthüllt: Dark Cherry wird zum Haupttrend
iPhone 18 Pro Farben enthüllt: Dark Cherry wird zum Haupttrend
Xiaomi Air Smartphone eingestellt: 200 MP Kamera und ultradünnes Gehäuse
Xiaomi Air Smartphone eingestellt: 200 MP Kamera und ultradünnes Gehäuse