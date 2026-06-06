IBM wird der Vertuschung großer Cyberangriffe beschuldigt

William Barlow, ehemaliger Vizepräsident für Cybersicherheit bei IBM, warf dem Konzern vor, mehrere große Datenpannen aus dem letzten Jahrzehnt vertuscht zu haben. Laut Gerichtsdokumenten, die 2020 eingereicht und diese Woche veröffentlicht wurden, wurde das Netzwerk von IBM zwischen 2013 und 2016 wiederholt von ausländischen Regierungen, insbesondere chinesischen Hackern, kompromittiert, doch das Unternehmen informierte weder die Öffentlichkeit noch staatliche Stellen. Berichtet von Techcrunch.com berichtet .

In seiner Klage betont Barlow, dass das Kernnetzwerk von IBM regelmäßig von ausländischen Staatsagenten kompromittiert und Daten häufig gestohlen wurden. Insbesondere wird behauptet, dass die mit der chinesischen Regierung verbundene Gruppe APT 10 mehr als 56.000 Mal Zugriff auf das Unternehmensnetzwerk erlangte. Diese Gruppe erhielt auch Zugang zu Daten, die in Partnerschaft mit AT&T gespeichert waren.

Berichten zufolge warnte die Five-Eyes-Allianz (Geheimdienste der USA, Großbritanniens, Kanadas, Australiens und Neuseelands) IBM im Jahr 2017 vor dem Cyberangriff. Eine daraufhin durchgeführte interne Untersuchung bestätigte, dass Hacker tief in das System eingedrungen waren, doch das Unternehmen konnte das Ausmaß des Angriffs nicht vollständig ermitteln, da es keine Netzwerk-Zugriffsprotokolle (Logs) aufbewahrte.

IBM-Sprecher Miki Carver wies diese Vorwürfe zurück, erklärte, dass das Justizministerium eine Intervention abgelehnt habe, und zeigte sich überzeugt, dass das Unternehmen im Rahmen des Gesetzes gehandelt habe. Dennoch führt die Vertuschung solcher Vorfälle durch ein Unternehmen, das ein wichtiger Cybersicherheitsanbieter für die US-Bundesregierung ist, zu erheblichen Debatten in der Branche.