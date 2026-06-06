Starker Magnetsturm beginnt auf der Erde

Ein Magnetsturm hat begonnen, als eine Plasmawolke, die aus einem solaren Flare der X-Klasse resultierte, heute Abend die Erde erreichte. Dies wurde unter Berufung auf Daten des Instituts für Angewandte Geophysik berichtet. Ixbt.com berichtet .

Beobachtungen zufolge wurde zunächst am Nachmittag (Taschkenter Zeit) ein Magnetsturm der Stufe G1 registriert, doch einige Stunden später stieg das Ereignis auf die Stufe G2 an. Experten überwachen die Situation kontinuierlich.

Zuvor hatten Wissenschaftler gewarnt, dass sich mehrere Plasmawolken nach Flares der Klassen M9.3, M7.7 und X1.0 am 3. Juni auf unseren Planeten zubewegten. Jedes dieser Ereignisse ging mit dem Ausstoß großer Materiemengen ins All einher.

Aktualisierte Berechnungen deuten darauf hin, dass der Sturm am Freitag hauptsächlich im Bereich der Stufen G1 und G2 bleiben wird. Solche geomagnetischen Schwankungen können Kommunikationssysteme und Stromnetze sowie die Gesundheit empfindlicher Personen beeinträchtigen.