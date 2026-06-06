Starker Magnetsturm beginnt auf der Erde

·416·Technologie
Starker Magnetsturm beginnt auf der Erde

Ein Magnetsturm hat begonnen, als eine Plasmawolke, die aus einem solaren Flare der X-Klasse resultierte, heute Abend die Erde erreichte. Dies wurde unter Berufung auf Daten des Instituts für Angewandte Geophysik berichtet. Ixbt.com berichtet .

Beobachtungen zufolge wurde zunächst am Nachmittag (Taschkenter Zeit) ein Magnetsturm der Stufe G1 registriert, doch einige Stunden später stieg das Ereignis auf die Stufe G2 an. Experten überwachen die Situation kontinuierlich.

Zuvor hatten Wissenschaftler gewarnt, dass sich mehrere Plasmawolken nach Flares der Klassen M9.3, M7.7 und X1.0 am 3. Juni auf unseren Planeten zubewegten. Jedes dieser Ereignisse ging mit dem Ausstoß großer Materiemengen ins All einher.

Aktualisierte Berechnungen deuten darauf hin, dass der Sturm am Freitag hauptsächlich im Bereich der Stufen G1 und G2 bleiben wird. Solche geomagnetischen Schwankungen können Kommunikationssysteme und Stromnetze sowie die Gesundheit empfindlicher Personen beeinträchtigen.

MagnetsturmSonneneruptionWeltraumGeophysikNaturphänomen
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Elon Musk: Rechenzentren könnten vom Mond ohne Raketen gestartet werdenElon Musk: Rechenzentren könnten vom Mond ohne Raketen gestartet werdenHeute, 07:5710.000-mAh-Akku und 185-Hz-Display: Snapdragon 8 Gen 6 erstmals im Test10.000-mAh-Akku und 185-Hz-Display: Snapdragon 8 Gen 6 erstmals im TestHeute, 07:26Samsung Galaxy S27 Pro: Interessantere Kamera und kompakterer Bildschirm als das Ultra-ModellSamsung Galaxy S27 Pro: Interessantere Kamera und kompakterer Bildschirm als das Ultra-ModellHeute, 07:23Satellitenschild gegen Ebola: Starlink hilft AfrikaSatellitenschild gegen Ebola: Starlink hilft AfrikaHeute, 06:55Google zahlt fast 1 Milliarde Dollar monatlich für Elon Musks SupercomputerGoogle zahlt fast 1 Milliarde Dollar monatlich für Elon Musks SupercomputerHeute, 06:54Ugreen stellt neues SSD-Modell mit Temperatur- und Geschwindigkeitsanzeige vorUgreen stellt neues SSD-Modell mit Temperatur- und Geschwindigkeitsanzeige vorHeute, 05:54
AnzeigenPartnerschaft
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

Warum kann Googles KI ihren eigenen Namen nicht richtig schreiben?
Warum kann Googles KI ihren eigenen Namen nicht richtig schreiben?
Wissenschaftler haben Solarzellen entwickelt, die 10.000-mal dünner als ein menschliches Haar sind
Wissenschaftler haben Solarzellen entwickelt, die 10.000-mal dünner als ein menschliches Haar sind
Honor 600 Super Edition und Honor 600 Pro vor der Vorstellung enthüllt
Honor 600 Super Edition und Honor 600 Pro vor der Vorstellung enthüllt
Honor 600 Pro in China vorgestellt: 200-MP-Kamera und 8000-mAh-Akku
Honor 600 Pro in China vorgestellt: 200-MP-Kamera und 8000-mAh-Akku
Honor 600 Smart Edition: Mit 200 MP Kamera und 8600 mAh Akku
Honor 600 Smart Edition: Mit 200 MP Kamera und 8600 mAh Akku
Mikroben entdeckt, die Baumaterial aus Marsboden erzeugen
Mikroben entdeckt, die Baumaterial aus Marsboden erzeugen
iPhone 18 Pro Farben enthüllt: Dark Cherry wird zum Haupttrend
iPhone 18 Pro Farben enthüllt: Dark Cherry wird zum Haupttrend
Xiaomi Air Smartphone eingestellt: 200 MP Kamera und ultradünnes Gehäuse
Xiaomi Air Smartphone eingestellt: 200 MP Kamera und ultradünnes Gehäuse