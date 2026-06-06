Acer GI0: Intelligente Brille mit Google Gemini und 12-MP-Kamera vorgestellt

Auf der Computex 2026 präsentierte Acer seine neue Acer GI0 (Modell GI100), eine kabellose KI-Brille. Das im Stil der Ray-Ban Meta gestaltete Gerät verfügt über einen leichten Rahmen für den täglichen Gebrauch, eine integrierte Kamera, Mikrofone und einen sprachgesteuerten Assistenten auf Basis von Google Gemini. Laut Ixbt.com Bericht .

Die Acer GI0 ist vollständig kabellos und verbindet sich über Bluetooth und Wi-Fi mit Smartphones. Zur Nutzung aller Funktionen muss die Acer AspireSync-App auf dem Smartphone installiert werden. Das cloudbasierte Google Gemini-Modell ermöglicht Sprachsteuerung, Echtzeit-Bildanalyse und schnelle Textübersetzung.

Die integrierte 12-Megapixel-Kamera nimmt Fotos mit 4032×3024 Pixeln auf und zeichnet Videos im 1080p-Format (30 fps) auf. Zudem gibt es eine spezielle Audioaufnahmefunktion zum Aufzeichnen von Gesprächen und Besprechungsprotokollen. Eine LED-Anzeige zeigt den Aufnahmestatus an, um Umstehende zu warnen.

Technisch ist das Gerät mit 32 GB eMMC-internem Speicher, drei Mikrofonen, Stereolautsprechern auf beiden Seiten, Wi-Fi 5 und Bluetooth 5.0 ausgestattet. Es wird von einem 217-mAh-Akku gespeist und wiegt nur 46 Gramm.

Die Acer GI0 Smart Glasses sollen im vierten Quartal 2026 auf den Markt kommen. Der Preis liegt in den USA bei 300 Dollar und in Europa bei 400 Euro.