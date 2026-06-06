Bewerbungen für Startup Battlefield 200 gehen zu Ende

Startup-Gründern bleiben nur noch drei Tage, um sich für den Startup Battlefield 200-Wettbewerb zu bewerben. Die Bewerbungen werden offiziell am 8. Juni um 23:59 Uhr pazifischer Zeit geschlossen. Verpassen Sie nicht die Chance, Ihr Projekt auf der Bühne von TechCrunch Disrupt 2026 im Moscone West-Komplex in San Francisco im Oktober dieses Jahres zu präsentieren. Laut Techcrunch.com berichtet .

Bislang haben Tausende von Startups ihre Kandidatur eingereicht. Wenn Sie an einem Unternehmen arbeiten, das das Potenzial hat, eine Branche grundlegend zu verändern, ist jetzt der richtige Zeitpunkt zum Handeln. Startup Battlefield 200 ist eine globale Plattform, um frühe Startups, die noch nicht bekannt sind, aber große Ambitionen haben, sichtbar zu machen.

Ausgewählte Gründer präsentieren ihre Projekte live auf der Disrupt-Veranstaltung vor Investoren, renommierten Medien und Vertretern des globalen Startup-Ökosystems. Das gewinnende Startup erhält 100.000 Dollar an nicht verwässernder Finanzierung. Darüber hinaus hat jedes teilnehmende Unternehmen die Möglichkeit, das Wachstum zu beschleunigen, Kunden zu gewinnen und neue Türen für zukünftige Investitionsrunden zu öffnen.

Im Laufe der Jahre haben Alumni von Startup Battlefield mehr als 32 Milliarden Dollar an Investitionen eingeworben und über 250 erfolgreiche Exits durchgeführt. Teilnehmer dieses Wettbewerbs wurden später von Giganten wie Microsoft, Google, Salesforce, Uber und Amazon übernommen. Außerdem haben berühmte Unternehmen wie Dropbox, Discord, Mint, Fitbit und Trello ihre Aktivitäten ebenfalls über diese Plattform gestartet.

Sich im heutigen wettbewerbsintensiven Investitionsmarkt abzuheben, ist wichtiger denn je. TechCrunch sucht nach mutigen Startups, die über eine funktionierende MVP-Version verfügen und in der Lage sind, ihre Branche zu revolutionieren. Dies ist eine einzigartige Gelegenheit, die Aufmerksamkeit von Investoren und Partnern auf sich zu ziehen.