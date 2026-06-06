GM setzt bei der Zukunft der E-Mobilität auf neue Batterietechnologie

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GM setzt bei der Zukunft der E-Mobilität auf neue Batterietechnologie

Im Bereich des Warren Tech Center in der Nähe von Detroit hat General Motors ein strategisches Projekt im Wert von 900 Millionen Dollar gestartet – ein neues Zentrum zur Entwicklung von Batteriezellen. Diese 500.000 Quadratfuß große Anlage wird eine Schlüsselrolle für GM spielen und es dem Unternehmen ermöglichen, die Produktionskosten für Elektrofahrzeuge um fast 10 % zu senken. Während einige Automobilriesen ihre E-Mobilitätspläne zurückfahren, will GM mit Hilfe dieses Zentrums günstigere Batterien ein Jahr früher als geplant auf den Markt bringen. Laut Techcrunch.com berichtet .

Kurt Kelty, der Vizepräsident für Batterien und nachhaltige Entwicklung des Unternehmens, der zuvor die Batterietechnologie bei Tesla leitete, sieht eine neue chemische Zusammensetzung namens LMR (lithium-manganreich) als Garant für den Erfolg. Seinen Worten zufolge wird die LMR-Technologie zur Hauptproduktlinie des Unternehmens. Dies ist ein wichtiger Schritt für GM vor dem Hintergrund der Stagnation auf dem US-Markt und der wachsenden Konkurrenz durch chinesische Unternehmen.

Bisher haben sich GM und die gesamte Industrie auf die teure, aber leistungsstarke NMC-Chemie (Nickel-Mangan-Kobalt) verlassen. Doch steigende Rohstoffpreise und Chinas Kontrolle über kritische Mineralien haben die Preise für Elektrofahrzeuge höher als erwartet gehalten. Nun wird NMC nur noch in Premium-Modellen verwendet, während Modelle der Massenklasse auf LMC-Chemie umstellen. Obwohl diese Technologie eine hohe Energiedichte ähnlich wie NMC bietet, kann ihr Preis mit LFP-Batterien konkurrieren, die in erschwinglichen Modellen wie dem Chevrolet Bolt verwendet werden.

Die neue LMR-Technologie senkt die Kosten um mindestens 6.000 Dollar, während sie bei Lastwagen wie dem Chevrolet Silverado EV eine Reichweite von über 400 Meilen beibehält. Dies trägt dazu bei, den Preis von Elektrofahrzeugen der Mittelklasse so nah wie möglich an den Preis herkömmlicher Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor heranzuführen.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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