US-Nationalteam: Chris Richards’ Status und Weston McKennies Plan

Die US-amerikanische Männer-Nationalmannschaft geht in die letzte Vorbereitungsphase vor der Weltmeisterschaft. Vor dem Freundschaftsspiel gegen Deutschland gab es im Mannschaftslager mehrere wichtige Neuigkeiten und unerwartete Treffen. Insbesondere ist der physische Zustand von Verteidiger Chris Richards fraglich, während Weston McKennie bereit ist, seine hervorragende Form von Juventus auf die Nationalmannschaft zu übertragen. Dies berichtet Goal.com Nachricht .

Die Trainingseinheiten des Teams in Chicago waren von besonderen Emotionen geprägt. Die Sessions fanden auf dem Gelände des Chicago Fire Clubs statt, wo ein Treffen mit dem ehemaligen Cheftrainer Gregg Berhalter stattfand. Der aktuelle Head Coach Mauricio Pochettino und die Spieler begrüßten dieses Treffen herzlich. Für Sebastian Berhalter war es insbesondere eine Gelegenheit, sich mit seinem Vater wiederzusehen.

Weston McKennie sprach auf einer Pressekonferenz über seine enge Beziehung zu Gregg Berhalter. „Er ist ein wunderbarer Mensch. Ich bin mit Problemen sowohl auf dem Feld als auch in meinem Privatleben zu ihm gegangen, ich habe sogar vor ihm geweint. Wir haben schwierige und wunderbare Momente gemeinsam erlebt“, betonte der Juventus-Mittelfeldspieler.

McKennie hofft, vor der bevorstehenden Weltmeisterschaft Ratschläge von seinem ehemaligen Trainer zu erhalten. Seinen Worten zufolge ist Berhalter immer eine hilfsbereite Person geblieben. Die Mitglieder der Nationalmannschaft konzentrieren sich derzeit voll auf das Spiel gegen Deutschland, das als wichtiger Test vor dem Turnier dient.