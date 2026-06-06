E-Bike-Marktkrise: Wie Lectric Erfolg erzielt

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E-Bike-Marktkrise: Wie Lectric Erfolg erzielt

Das in Phoenix, Arizona, ansässige Unternehmen Lectric eBikes gab die Einführung von drei neuen Marken in diesem Jahr bekannt. Dazu gehören die wiederbelebte Marke Juiced Bikes, die neue Marke Juiced Powersports und die für Premium-Abenteuer konzipierte Marke Monarc. Diese Expansionsstrategie wird umgesetzt, während viele Start-ups in der Branche Insolvenz anmelden. In einem Interview mit TechCrunch gab CEO Levi Conlow bekannt, dass nahezu 10 Millionen Dollar in diese Projekte investiert wurden. Laut Techcrunch.com berichtet .

Trotz des allgemeinen Marktrückgangs erzielte Lectric im letzten Monat seinen höchsten Umsatz in der Unternehmensgeschichte und verkaufte nahezu 30.000 E-Bikes. Dieser Wert übertraf sogar die Höchststände während der Pandemie. Währenddessen gingen in den letzten zwei Jahren viele E-Bike-Hersteller in die Insolvenz, darunter Rad Power Bikes, das 330 Millionen Dollar an Wagniskapital eingeworben und eine Bewertung von 1,65 Milliarden Dollar hatte, aber für nur 13,2 Millionen Dollar verkauft wurde.

Das Geheimnis des Erfolgs von Lectric liegt in seiner Finanzstrategie. Conlow und sein Mitgründer Robby Deziel entwickelten das Geschäft zunächst ohne Wagniskapital und finanzierten es aus eigenen Mitteln (Bootstrapping). Erst im Jahr 2020 nahmen sie Investitionen der Private-Equity-Firma Bertram Capital Management an. Heute ist Lectric einer der größten E-Bike-Händler in den USA und plant, im Jahr 2025 150.000 Einheiten auszuliefern.

Die Unternehmensführung legt großen Wert auf die Wahrung der Markenidentität. Laut Conlow kann die Bedienung aller Kundentypen unter einer einzigen Marke das Markenprestige verwässern. Daher werden neu erworbene und etablierte Marken separat von Lectric entwickelt. Derzeit verkauft das Unternehmen 90 Prozent seiner Produkte direkt an Verbraucher über seine Website, die monatlich zwischen 2 und 4 Millionen Besucher verzeichnet.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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