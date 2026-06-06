Google schließt 920-Millionen-Dollar-Vertrag mit SpaceX über Rechenleistung

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Google schließt 920-Millionen-Dollar-Vertrag mit SpaceX über Rechenleistung

SpaceX hat am Vorabend seines historischen Börsengangs eine umfassende Vereinbarung über Rechenleistung mit Google getroffen. Laut offiziellen Dokumenten, die am Freitag veröffentlicht wurden, wird Google von Oktober 2026 bis Juni 2029 monatlich 920 Millionen Dollar an SpaceX zahlen. Im Gegenzug erhält der Suchmaschinenriese Zugang zu etwa 110.000 NVIDIA-GPUs, CPUs und anderen relevanten Speicherkomponenten. Techcrunch.com berichtet .

Diese Vereinbarung ähnelt dem Vertrag, den SpaceX Ende Mai mit Anthropic unterzeichnet hat. Im Rahmen des Anthropic-Deals stimmte das Unternehmen zu, 1,25 Milliarden Dollar pro Monat für die Kapazitäten des Rechenzentrums Colossus 1 in Tennessee zu zahlen. Der Vertrag mit Google macht etwa die Hälfte der Kapazität von Colossus 1 aus, doch SpaceX gab nicht bekannt, welches spezifische Rechenzentrum Google zur Verfügung gestellt wird. Elon Musk hatte zuvor angedeutet, dass das Colossus 2-Zentrum für die Bedürfnisse von xAI reserviert werden würde.

Vertreter von Google betonten, dass dieser Schritt mit der unerwartet hohen Nachfrage nach Produkten im Bereich der künstlichen Intelligenz zusammenhängt. „Google Cloud und SpaceX sind langjährige Partner. Dies ist eine kurzfristige Vereinbarung, die als Brücke dient, um die wachsende Nachfrage nach unserer Gemini Enterprise Agent-Plattform zu erfüllen“, heißt es in der Erklärung des Unternehmens. Alphabet hat in diesem Jahr mehr als 180 Milliarden Dollar für Kapitalausgaben bereitgestellt, und es wird erwartet, dass diese Zahl im Jahr 2027 weiter steigen wird.

Der Vertrag enthält auch eine Kündigungsklausel: Beide Parteien können die Vereinbarung mit einer Frist von 90 Tagen nach dem 31. Dezember 2026 kündigen. Wenn SpaceX die versprochene Anzahl an GPUs bis zum 30. September 2026 nicht liefert, hat Google das Recht, den Vertrag zu kündigen oder die Zahlungen zu reduzieren. Diese Neuigkeit wurde eine Woche vor dem geplanten Handelsstart der SpaceX-Aktien an der Nasdaq-Börse bekannt gegeben. Das Unternehmen plant, 75 Milliarden Dollar bei einer Bewertung von 1,75 Billionen Dollar einzusammeln.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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