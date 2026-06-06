NASA beschleunigt Projekt für Nuklearantrieb zur Mars-Mission

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NASA beschleunigt Projekt für Nuklearantrieb zur Mars-Mission

Die NASA entwickelt ein vereinfachtes Managementmodell für die Mission Space Reactor 1 Freedom (SR-1 Freedom), die ein für die Reise zum Mars konzipiertes nukleares Elektroantriebssystem demonstrieren wird. Die für den Start in etwa 2,5 Jahren geplante Mission soll die erste in der Geschichte sein, die Ionen- oder Plasmatriebwerke mit Strom aus einem Kernreaktor antreibt. Diese Technologie gewährleistet hohe Effizienz für langstreckige interplanetare Flüge. Laut Ixbt.com Bericht .

Die NASA-Führung überprüft die Managementprozesse, um die Projektumsetzung zu beschleunigen. Die stellvertretende Administratorin Lori Glaze erklärte, dass die Agentur bestehende Anforderungen anpasst, um Verzögerungen bei Entscheidungen zu reduzieren und administrative Hürden abzubauen. Dieser Ansatz ermöglicht die Fertigstellung des Projekts innerhalb der vorgesehenen kurzen Frist.

Die schnelle Umsetzung der Mission hängt mit der Nutzung vorhandener technischer Infrastruktur zusammen. Als Plattform wurde das Power and Propulsion Element (PPE)-Modul ausgewählt, das derzeit für die Mondstation Gateway entwickelt wird. Zudem werden für den nuklearen Teil Forschungsreaktor-Projekte des US-Energieministeriums (Department of Energy) genutzt. Das Gerät wird mit einem langen Träger ausgestattet, der den Reaktor vom Hauptteil trennt, sowie mit großen Kühlkörpern zur Wärmeabfuhr.

Im Rahmen der SR-1 Freedom-Mission wird auch das Raumschiff SkyFall zum Mars gebracht. Dieses System wird in die Atmosphäre des Planeten eintreten und drei kleine Hubschrauber auf Basis der Ingenuity-Konstruktion einsetzen. Die NASA zielt darauf ab, den Umfang neuer Entwicklungen zu minimieren und Technologien, die bei der Perseverance-Mission getestet wurden, maximal zu nutzen.

Die Projektkosten wurden noch nicht offiziell bekannt gegeben. Obwohl SR-1 Freedom nicht in die Haushaltsanfrage für das Geschäftsjahr 2027 aufgenommen wurde, ist die Finanzierung durch die Umverteilung bestehender Mittel, einschließlich eines Teils des für das Gateway-Programm vorgesehenen Budgets, geplant.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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