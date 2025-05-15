Курскдаги ракеталар қурбони: Ўзбекистон фуқароси ҳалок бўлди, ҳолатга аниқлик киритилмоқда

Россиянинг Курск вилоятидаги сўнгги ракета ҳужуми яна инсон қурбони билан якунланди. 13 май куни вилоят раҳбарияти маълум қилишича, Украина Қуролли кучларининг ҳужуми оқибатида вайрон бўлган меҳмонхона харобалари орасидан Ўзбекистон фуқаросининг жасади топилди.
Расмий тасдиқ: қурбонлар ва жабрланганлар бор
Маълумотга кўра, воқеа Курск вилоятининг Рилск шаҳрида рўй берган. Губернатор вазифасини бажарувчи Александр Хинштейннинг сўзларига кўра, ҳалок бўлган шахс — 39 ёшли Ўзбекистон фуқароси бўлган эркак. “Марҳумнинг яқинларига чуқур ҳамдардлик билдираман”, — деди у ўз баёнотида.
Шунингдек, ҳужум вақтида яна икки киши оғир тан жароҳатлари билан касалхонага ётқизилгани айтилмоқда. Уларнинг аҳволи ҳозирда ҳам оғирлигича қолмоқда. Жабрланганлар Курск вилоят шифохонасида даволанмоқда.
Нима рўй берди?
Россия томонининг баёнотига кўра, 11 май куни кечаси Украина томони Рилск шаҳрига ракета ҳужуми уюштирган. Маҳаллий манбаларга таяниб маълум қилинишича, ҳужум натижасида бир меҳмонхона, икки хусусий уй, бир гараж ва бешта автотранспорт воситаси зарар кўрган. Ўша пайтда ҳужум оқибатида уч киши жароҳатлангани айтилганди, энди эса бир инсоннинг ҳалок бўлгани расман тасдиқланди.
Курск атрофидаги фронт – ҳали ҳам қарама-қаршиликда
Курск вилояти Украина билан чегарадош ҳудуд сифатида сўнгги ойларда доимий тарзда ҳарбий ҳаракатлар ва ҳужумлар майдонига айланган. Украина армияси 2024 йил август ойида вилоятда ҳарбий ҳаракатлар бошлаганини эълон қилган эди. Қисқа вақт ичида Украина томони 28 та аҳоли пунктини назоратига олгани маълум қилинган.
Россия расмийлари эса кейинги ойларда ушбу ҳудудларнинг бир қисмини қайтариб олганини таъкидлаб келмоқда. Январь ойига келиб, улар Курск вилоятининг 63 фоизини, февралда эса 64 фоизини “озод қилганини” эълон қилган.
Зеленскийнинг баёноти ва Путиннинг жавоби
Украина президенти Владимир Зеленский Курскдаги ҳаракатлар асосан Россиянинг ҳарбий салоҳиятини заифлаштириш ва буфер зона яратишга қаратилганини билдирган. Айни пайтда, апрель ойида Россия президенти Владимир Путин Курск вилояти “тўлиқ озод қилинган” деб баёнот берди. Бироқ Украина ҳарбийлари ҳудудда жанглар давом этаётганини тасдиқламоқда.
Zamin.uz таҳририяти воқеа ривожини кузатишда давом этади. Россия–Украина фронтида юз берган ҳар бир воқеа инсон ҳаётига дахлдор бўлаётганини унутмаслик лозим. Сиз қандай фикрдасиз: бу ҳудудда тинчлик қайта тикланиши мумкинми? «Замин»ни Telegram’да ўқинг!
