date
category Дунё

Курскдаги ракеталар қурбони: Ўзбекистон фуқароси ҳалок бўлди, ҳолатга аниқлик киритилмоқда

Курскдаги ракеталар қурбони: Ўзбекистон фуқароси ҳалок бўлди, ҳолатга аниқлик киритилмоқда
Россиянинг Курск вилоятидаги сўнгги ракета ҳужуми яна инсон қурбони билан якунланди. 13 май куни вилоят раҳбарияти маълум қилишича, Украина Қуролли кучларининг ҳужуми оқибатида вайрон бўлган меҳмонхона харобалари орасидан Ўзбекистон фуқаросининг жасади топилди.

Расмий тасдиқ: қурбонлар ва жабрланганлар бор

Маълумотга кўра, воқеа Курск вилоятининг Рилск шаҳрида рўй берган. Губернатор вазифасини бажарувчи Александр Хинштейннинг сўзларига кўра, ҳалок бўлган шахс — 39 ёшли Ўзбекистон фуқароси бўлган эркак. “Марҳумнинг яқинларига чуқур ҳамдардлик билдираман”, — деди у ўз баёнотида.

Шунингдек, ҳужум вақтида яна икки киши оғир тан жароҳатлари билан касалхонага ётқизилгани айтилмоқда. Уларнинг аҳволи ҳозирда ҳам оғирлигича қолмоқда. Жабрланганлар Курск вилоят шифохонасида даволанмоқда.

Нима рўй берди?

Россия томонининг баёнотига кўра, 11 май куни кечаси Украина томони Рилск шаҳрига ракета ҳужуми уюштирган. Маҳаллий манбаларга таяниб маълум қилинишича, ҳужум натижасида бир меҳмонхона, икки хусусий уй, бир гараж ва бешта автотранспорт воситаси зарар кўрган. Ўша пайтда ҳужум оқибатида уч киши жароҳатлангани айтилганди, энди эса бир инсоннинг ҳалок бўлгани расман тасдиқланди.

Курск атрофидаги фронт – ҳали ҳам қарама-қаршиликда

Курск вилояти Украина билан чегарадош ҳудуд сифатида сўнгги ойларда доимий тарзда ҳарбий ҳаракатлар ва ҳужумлар майдонига айланган. Украина армияси 2024 йил август ойида вилоятда ҳарбий ҳаракатлар бошлаганини эълон қилган эди. Қисқа вақт ичида Украина томони 28 та аҳоли пунктини назоратига олгани маълум қилинган.

Россия расмийлари эса кейинги ойларда ушбу ҳудудларнинг бир қисмини қайтариб олганини таъкидлаб келмоқда. Январь ойига келиб, улар Курск вилоятининг 63 фоизини, февралда эса 64 фоизини “озод қилганини” эълон қилган.

Зеленскийнинг баёноти ва Путиннинг жавоби

Украина президенти Владимир Зеленский Курскдаги ҳаракатлар асосан Россиянинг ҳарбий салоҳиятини заифлаштириш ва буфер зона яратишга қаратилганини билдирган. Айни пайтда, апрель ойида Россия президенти Владимир Путин Курск вилояти “тўлиқ озод қилинган” деб баёнот берди. Бироқ Украина ҳарбийлари ҳудудда жанглар давом этаётганини тасдиқламоқда.

Zamin.uz таҳририяти воқеа ривожини кузатишда давом этади. Россия–Украина фронтида юз берган ҳар бир воқеа инсон ҳаётига дахлдор бўлаётганини унутмаслик лозим. Сиз қандай фикрдасиз: бу ҳудудда тинчлик қайта тикланиши мумкинми?
Курск ВилоятЎзбекистон ФуқаросиРакета ҲужумиЖабрланганларҲарбий ҲаракатларУкраина Армияси
Ctrl
Enter
Хато топдИнгизми
Иборани ажратиб Ctrl+Enter тугмасини босинг
Ёқди 0
Ёқмади 0
Мавзуга оид янгиликлар
Чехиялик таниқли
Уч метрли улкан лаққага қарши 50 дақиқалик жанг
Жанубий
Суринамда топилган улкан олтин кони ҳайрат уйғотди
Замонавий
Охирги замон бойлари қиёматни ҳам дабдабага айлантирмоқда
Буюк Британияда
70 ёшдан ошган ҳайдовчиларга янги чекловлар
Футбол оламида
Роналду "Ал Наср" ошхонасида чин эҳтиром намунасини кўрсатди (видео)
Сўнгги кунларда
Қуёшда юзага келган улкан тош тешиги тез кенгаймоқда
Янгиликлар » Дунё » Курскдаги ракеталар қурбони: Ўзбекистон фуқароси ҳалок бўлди, ҳолатга аниқлик киритилмоқда

Кўп ўқилган Дунё янгиликлари

Дунёнинг энг узоқ бурчакларидан турли коинот ҳодисалари
АҚШдаги уйга метеорит қулаб, коинотдан сирли бўлаклар келди
Россия ва Ўзбекистон қиймати 35 миллиард долларни ташкил
Россия ва Ўзбекистон 35 миллиард долларлик лойиҳа тайёрламоқда
Ҳиндистонда шифокорлар ҳайратланарли ҳолатга дуч келишди —
Ҳиндистонда 7 ёшли боладан 526 та тиш чиқарилди
Испаниялик блогер Мери Калдас ва унинг умр йўлдоши
ChatGPT хатоси ортидан испаниялик жуфтлик таътилсиз қолди
Покистонлик Муҳаммад Рашид ўзининг ўзига хос қобилияти
Гиннесдаги янги рекорд: Боши билан 32 тарвузни ёрган эркак
Аляскадаги Беринг бўғозида жойлашган Диомеде ороллари АҚШ
АҚШнинг Россияга пиёда ўтиш мумкин бўлган ороли
Мичиган штатида ҳайратланарли воқеа рўй берди. Ford
Ford муҳандиси 11 йил аввал йўқотган ҳамёнини топди
Австралиянинг Виктория штатидаги марказий ҳудудда яшовчи
Австралия осмонида гўзал, лекин фожиали бир метеорит портлади