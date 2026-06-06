Los fundadores de startups comparten historias de terror sobre inversores de capital riesgo

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Los fundadores de startups comparten historias de terror sobre inversores de capital riesgo

Para los fundadores de startups tecnológicas, solicitar inversión a capitalistas de riesgo (VC) es un desafío único. Sin embargo, este proceso a menudo termina en situaciones inesperadas y extrañas. Esta semana, una discusión iniciada por Greg Isenberg en la red social X atrajo la atención de miles de usuarios. Isenberg contó cómo, durante una reunión con una de las firmas de capital riesgo más prestigiosas, un socio senior se durmió durante 30 minutos, pero todos continuaron la reunión como si nada hubiera pasado. Techcrunch.com informa .

Curiosamente, quedarse dormido no siempre significa un rechazo. Emprendedores como Mark Pincus, fundador de Zynga, y Liz Wessel, socia de First Round Capital, revelaron que posteriormente recibieron ofertas de inversión (term sheets) de inversores que se habían dormido durante las reuniones. Wessel incluso destacó que rechazó una oferta de un inversor que figuraba en la famosa lista «Midas» en ese momento, lo que sorprendió al capitalista de riesgo.

En las discusiones se mencionaron no solo incidentes relacionados con el sueño, sino también casos de mala conducta financiera. Algunos fundadores escribieron sobre inversores que se echaban atrás en los acuerdos en el último momento o desaparecían sin transferir los fondos (ghosting). Lo más sorprendente es que algunos inversores seguían exigiendo informes a las empresas o pedían una parte de los ingresos por ventas, aunque no hubieran invertido.

El cofundador de Uber, Travis Kalanick, también compartió una historia sobre su determinación. Contó cómo persiguió a un inversor que intentaba huir de una reunión, subió a su coche y terminó su pitch sentado en el asiento del copiloto. Este tipo de historias muestran lo complejo y a veces absurdo que puede ser el entorno de inversión en Silicon Valley.

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Nodirbek Razzokov
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