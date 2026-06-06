Crisis en el mercado de bicicletas eléctricas: cómo Lectric logra el éxito

Lectric eBikes, con sede en Phoenix (Arizona), anunció el lanzamiento de tres nuevas marcas este año. Estas son la renovada Juiced Bikes, la nueva Juiced Powersports y la marca Monarc, diseñada para aventuras premium. Esta estrategia de expansión se implementa mientras muchas startups del sector se declaran en quiebra. En una entrevista con TechCrunch, el CEO Levi Conlow reveló que se han invertido casi 10 millones de dólares en estos proyectos. Según Techcrunch.com informa .

A pesar de la caída general del mercado, Lectric alcanzó su récord de ventas el mes pasado, vendiendo casi 30.000 bicicletas eléctricas. Esta cifra superó incluso los picos más altos durante la pandemia. Mientras tanto, en los últimos dos años, muchos fabricantes de bicicletas eléctricas, incluido Rad Power Bikes, que recaudó 330 millones de dólares en capital de riesgo y fue valorado en 1.650 millones, se declararon en quiebra y fueron vendidos por solo 13,2 millones de dólares.

El secreto del éxito de Lectric reside en su estrategia financiera. Conlow y su cofundador Robby Deziel desarrollaron inicialmente el negocio sin capital de riesgo, autofinanciándose (bootstrapping). No fue hasta 2020 que aceptaron inversión de la firma de capital privado Bertram Capital Management. Hoy en día, Lectric se ha convertido en uno de los mayores minoristas de bicicletas eléctricas en EE. UU. y planea entregar 150.000 unidades en 2025.

La dirección de la empresa pone gran énfasis en mantener la distintividad de la marca. Según Conlow, atender a todo tipo de clientes bajo una sola marca puede diluir el prestigio de la misma. Por lo tanto, las marcas recién adquiridas y establecidas se desarrollan por separado de Lectric. Actualmente, la empresa vende el 90% de sus productos directamente a los consumidores a través de su sitio web, que recibe entre 2 y 4 millones de visitantes mensuales.