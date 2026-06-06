Acer GI0: Gafas inteligentes con Google Gemini y cámara de 12 MP presentadas

En el Computex 2026, Acer presentó sus nuevas gafas de IA inalámbricas Acer GI0 (modelo GI100). Diseñadas al estilo de las Ray-Ban Meta, cuentan con una montura ligera para uso diario, una cámara integrada, micrófonos y un asistente de voz impulsado por Google Gemini. Según Ixbt.com informa .

Las Acer GI0 son completamente inalámbricas y se conectan a los smartphones mediante Bluetooth y Wi-Fi. Para usar todas las funciones, es necesario instalar la aplicación Acer AspireSync en el smartphone. El modelo basado en la nube de Google Gemini permite control por voz, análisis de imágenes en tiempo real y traducción rápida de textos.

La cámara integrada de 12 megapíxeles toma fotos de 4032×3024 píxeles y graba vídeo en formato 1080p (30 fps). También incluye una función de grabación de audio dedicada para capturar conversaciones y actas de reuniones. Un indicador LED muestra el estado de grabación para advertir a las personas cercanas.

Técnicamente, el dispositivo está equipado con 32 GB de almacenamiento interno eMMC, tres micrófonos, altavoces estéreo en ambos lados, Wi-Fi 5 y Bluetooth 5.0. Funciona con una batería de 217 mAh y pesa solo 46 gramos.

Se espera que las gafas inteligentes Acer GI0 salgan a la venta en el cuarto trimestre de 2026. El precio está fijado en 300 dólares en EE. UU. y 400 euros en el mercado europeo.