Selección de EE. UU.: El estado de Chris Richards y el plan de Weston McKennie

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Selección de EE. UU.: El estado de Chris Richards y el plan de Weston McKennie

La selección nacional masculina de EE. UU. está entrando en la etapa final de preparación antes de la Copa del Mundo. Antes del partido amistoso contra Alemania, ocurrieron varias noticias importantes y encuentros inesperados en el campamento del equipo. En concreto, la condición física del defensa Chris Richards está en duda, mientras que Weston McKennie está listo para trasladar su excelente forma de la Juventus a la selección nacional. Así lo informa Goal.com noticia .

Las sesiones de entrenamiento del equipo en Chicago estuvieron llenas de emociones únicas. Las sesiones se llevaron a cabo en la base del club Chicago Fire, donde tuvo lugar un encuentro con el exentrenador principal Gregg Berhalter. El actual entrenador Mauricio Pochettino y los jugadores recibieron calurosamente este encuentro. Para Sebastian Berhalter, en particular, fue una oportunidad para reunirse con su padre.

Weston McKennie habló en una rueda de prensa sobre su estrecha relación con Gregg Berhalter. «Es una persona maravillosa. He acudido a él con problemas tanto en el campo como en mi vida personal, incluso he llorado delante de él. Hemos compartido momentos difíciles y maravillosos juntos», enfatizó el centrocampista de la Juventus.

McKennie espera recibir consejos de su exentrenador antes de la próxima Copa del Mundo. Según sus palabras, Berhalter siempre ha sido una persona dispuesta a ayudar. Los miembros de la selección nacional están centrando actualmente toda su atención en el partido contra Alemania, que servirá como prueba clave antes del torneo.

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Nodirbek Razzokov
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