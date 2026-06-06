La NASA abandona la idea de un módulo estatal de reemplazo de la EEI tras las críticas empresariales

La NASA ha rechazado una propuesta para crear un "módulo base" estatal destinado a servir como solución de transición después de que finalicen las operaciones de la Estación Espacial Internacional (EEI). Según el servicio de prensa de la agencia, esta iniciativa, propuesta en marzo, ha sido detenida oficialmente. Anteriormente, la dirección de la NASA había sugerido la creación de un módulo central propiedad del gobierno, citando un desarrollo más lento de lo esperado del mercado de estaciones orbitales comerciales. Ixbt.com informa .

El plan enfrentó duras críticas por parte de representantes del sector privado, particularmente de empresas que desarrollan sus propias estaciones. Jonathan Cirtain, CEO de Axiom Space, calificó la iniciativa de inesperada y enfatizó que la empresa recibió con frialdad la idea de un componente estatal. Los representantes empresariales creen que el mercado puede apoyar una o más plataformas comerciales sin nueva infraestructura estatal.

Líderes de la industria como Max Haot, CEO de Vast, y Marshall Smith, CEO de Starlab Space, destacaron la creciente demanda de investigación espacial. Según ellos, no solo la NASA, sino también otros estados soberanos que no participan en el programa de la EEI están listos para enviar a sus astronautas a la órbita. Los datos de Starlab Space indican que el interés comercial en el proyecto es casi un 40 % mayor que las capacidades actuales.

Finalmente, la NASA estuvo de acuerdo con los argumentos de la comunidad empresarial. La representante de la agencia, Bethany Stevens, declaró que las empresas proporcionaron datos fiables que prueban la existencia de un mercado comercial sostenible. En el futuro, la NASA participará en las futuras estaciones orbitales no como propietaria principal, sino como uno de los clientes junto con otros clientes estatales y privados.