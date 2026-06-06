Las solicitudes para Startup Battlefield 200 están por cerrar

Los fundadores de startups tienen solo tres días restantes para postularse al concurso Startup Battlefield 200. Las solicitudes se cerrarán oficialmente el 8 de junio a las 23:59, hora del Pacífico. No pierda la oportunidad de presentar su proyecto en el escenario de TechCrunch Disrupt 2026 en el complejo Moscone West en San Francisco este octubre. Según Techcrunch.com informa .

Hasta ahora, miles de startups han presentado sus candidaturas. Si está trabajando en una empresa con el potencial de transformar fundamentalmente una industria, este es el momento de actuar. Startup Battlefield 200 es una plataforma global para ganar visibilidad para startups en etapa temprana que aún no son conocidas pero tienen grandes ambiciones.

Los fundadores seleccionados presentarán sus proyectos en vivo en el evento Disrupt frente a inversores, medios prestigiosos y representantes del ecosistema global de startups. La startup ganadora recibirá 100.000 dólares en financiación no dilutiva. Además, cada empresa participante tendrá la oportunidad de acelerar el crecimiento, atraer clientes y abrir nuevas puertas para futuras rondas de inversión.

A lo largo de los años, los exalumnos de Startup Battlefield han recaudado más de 32 mil millones de dólares en inversiones y han completado más de 250 salidas exitosas. Los participantes en este concurso fueron posteriormente adquiridos por gigantes como Microsoft, Google, Salesforce, Uber y Amazon. Además, empresas famosas como Dropbox, Discord, Mint, Fitbit y Trello también iniciaron sus actividades a través de esta plataforma.

Destacarse en el competitivo mercado de inversiones actual es más importante que nunca. TechCrunch busca startups audaces que tengan una versión MVP funcional y sean capaces de revolucionar su industria. Esta es una oportunidad única para atraer la atención de inversores y socios.