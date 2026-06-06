GM apuesta por nueva tecnología de baterías para el futuro de los VE

General Motors ha lanzado un proyecto estratégico de 900 millones de dólares en el área del Warren Tech Center, cerca de Detroit: un nuevo Centro de Desarrollo de Celdas de Batería. Esta instalación de 500.000 pies cuadrados desempeñará un papel clave para GM, permitiéndole reducir los costos de producción de vehículos eléctricos en casi un 10 %. Mientras algunos gigantes automotrices reducen sus planes de vehículos eléctricos, GM pretende llevar baterías más baratas al mercado un año antes de lo previsto con la ayuda de este centro. Según Techcrunch.com informa .

Kurt Kelty, vicepresidente de Baterías y Desarrollo Sostenible de la empresa, quien anteriormente dirigió la tecnología de baterías en Tesla, señala una nueva composición química llamada LMR (rica en litio-manganeso) como la clave del éxito. Según él, la tecnología LMR se convertirá en la línea principal de productos de la empresa. Este es un paso crucial para GM en medio del estancamiento en el mercado estadounidense y la creciente competencia de las empresas chinas.

Hasta ahora, GM y toda la industria dependían de la química NMC (níquel-manganeso-cobalto), costosa pero potente. Sin embargo, el aumento de los precios de las materias primas y el control de China sobre los minerales críticos han mantenido los precios de los vehículos eléctricos más altos de lo esperado. Ahora, el NMC permanecerá solo en modelos premium, mientras que los modelos de mercado masivo cambiarán a la química LMR. Aunque esta tecnología ofrece una alta densidad de energía similar al NMC, su precio puede competir con las baterías LFP utilizadas en modelos asequibles como el Chevrolet Bolt.

La nueva tecnología LMR reduce los costos en al menos 6.000 dólares mientras mantiene una autonomía de más de 400 millas para camiones como el Chevrolet Silverado EV. Esto ayuda a acercar al máximo el precio de los vehículos eléctricos de gama media al de los vehículos tradicionales con motor de combustión interna.